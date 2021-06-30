  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Yunanistan’da Aşı Yaptıran Gençlere 150’şer Euro Teşekkür Hediyesi

» »
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, en az bir doz koronavirüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlarına 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini açıkladı.
Yunanistan’da Aşı Yaptıran Gençlere 150’şer Euro Teşekkür Hediyesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, en az bir doz koronavirüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlarına 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini açıkladı.

Miçotakis, COVID-19 aşılama programına ilişkin hükümetin yaptığı sunumda açıklamalarda bulundu.

Gençleri aşıya teşvik için “özgür geçiş” adlı bir program geliştirdiklerini söyleyen Miçotakis, bu bağlamda en az bir doz aşı olan 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 euro değerinde bir harcama kartı dağıtacaklarını belirtti.

Miçotakis, temmuz sonu itibarıyla aktif olacak söz konusu program kapsamında gençlerin, ulaşım, konaklama, kültür ve eğlence dahil birçok harcama kaleminde bu kartı kullanabileceğini dile getirdi.

Miçotakis: Sabırları ve azimleri için bir teşekkür hediyesi

Aylarca süren karantina döneminin özellikle gençlerin sosyal yaşamına büyük zarar verdiğinin altını çizen Miçotakis, “Bu, gençlerimize olan borcumuz. Özellikle yaz öncesi sabırları ve azimleri için bir teşekkür hediyesi” dedi.

Dijital Politika Bakanı Kiryakos Pierrakakis de bu programdan yararlanmak isteyen gençlerin, ilk dozlarını aldıktan bir gün sonra hükümetin çevrim içi platformu aracılığıyla kart başvurusunda bulunabileceğini aktardı.

Yunanistan’da 11 milyonluk toplam nüfusun yüzde 33’ü, halihazırda aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Ülkede 18-25 yaş aralığında bulunan gençlerden 940 bini, en az bir doz COVID-19 aşısını yaptırmış durumda. Yunanistan’da salgının başından bu yana 420 bin 905 vaka, 12 bin 664 ölüm kaydedildi.

Gece sokağa çıkma yasağına son.

Yunanistan’da 24 Haziran’dan itibaren açık havada maske takma zorunluluğu kalkmıştı. 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırmacılardan yeni formül: Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?28 Haziran 2021 Pazartesi 15:33
  • İsveç Başbakanı Lofven istifa etti28 Haziran 2021 Pazartesi 12:03
  • Amsterdam yetkililerinin turistlere mesajı net: Tek derdiniz alkol, esrar ve Red Light ise hiç gelmeyin28 Haziran 2021 Pazartesi 11:07
  • Rusya’ya maça giden taraftarlarda Covid-19 salgını patladı28 Haziran 2021 Pazartesi 10:16
  • Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı27 Haziran 2021 Pazar 11:03
  • Paris Belediyesi önünde çadır kuran evsiz göçmenler tahliye edildi26 Haziran 2021 Cumartesi 09:48
  • AB Liderler Zirvesi’nde Ekonomik Konular Görüşülecek25 Haziran 2021 Cuma 16:00
  • İkinci Berlin Konferansı Libya’da Seçimlerin Güvenliği İçin Somut ve Bağlayıcı Sonuçlar Ortaya Koyamadı25 Haziran 2021 Cuma 15:52
  • Yunanistan müsilajları inceliyor!25 Haziran 2021 Cuma 12:18
  • Paris'te düzensiz göçmenler 'acil barınma' talebiyle belediye binası önünde kamp kurdu25 Haziran 2021 Cuma 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti