Yunanistan’da bir ilk: Türk SİHA’larına karşı harekete geçtiler

Türkiye ve Yunanistan arasında hızla artan gerilim gündemden düşmezken, Atina Türkiye'ye karşı askeri hamlelerini de yoğunlaştırıyor.

Türkiye'nin Ege adalarının yasadışı şekilde silahlandırılması nedeniyle sert eleştirdiği Yunanistan'ın, adalara ve kritik diğer noktalara İsrail yapımı drone-savar sistemler yerleştirdiği haberleri daha önce basına yansımıştı. Hava gücünde Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışan Atina, yaz aylarında da ABD'den F-35 savaş uçağı talep etmişti.

Son olarak Yunan basını, ülkenin Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı geliştirdiği SİHA-savar sisteminin neredeyse hazır olduğunu aktardı. Haberlere göre ülkenin ilk yerli SİHA-savar sistemi son testlerden geçirilerek yakında kullanıma sunulacak.

‘KRİTİK ALTYAPIYI KORUYACAK’

Yunanistan Ulusal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (EKETA/IPTHIL), sistemin gerçek savaş koşullarına uygun olarak son testlerde deneneceğini açıkladı. EKETA, SİHA-savar sistemin satışıyla ilgili özel şirketlerle görüşmeler yürütüldüğünü de bildirdi.

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakan Yardımcısı Hristos Dimas, Yunan bilim insanlarının desteğiyle ülkenin savunma ve güvenlik alanında ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Dimas, Yunanistan'ın insansız hava araçlarına karşı savunma alanında bilimsel çalışmalara öncülük edebilecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Sistemi geliştiren araştırmacılardan Konstantinos Votis de, insansız hava araçlarının Yunanistan'a yönelik olası tehditlerine karşı sistemin ülkedeki kritik altyapıyı koruyacağını belirtti.

Yunan basını, yeni sistemin son dönemde dünyada çok konuşulan Türk SİHA'larını “körleştirip yanıltacak” teknolojiye sahip olduğunu bildirdi. Sistemin yapay zeka ve robotik teknolojisinden de yararlanılarak geliştirildiği belirtildi.