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Yunanistan'da camide yangın çıktı

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Yunanistan'da camide yangın çıktı
Dimetoka kentindeki tarihi Beyazıt Camisi, sabaha karşı başlayan yangında büyük zarar gördü.

Yunanistan’ın Dimetoka kentindeki tarihi Beyazıt Camisi’nde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı çıkan ve sebebi henüz bilinmeyen yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.

Yangında, iç kısımlarının büyük bölümü ahşap olan caminin büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Yunan haber ajansı ANA-MPA, saat 03.00 sıralarında başlayan yangına, camideki restorasyon çalışmaları sırasında elektrik kaynağından çıkan kıvılcımların yol açtığının tahmin edildiğini bildirdi.

Ajans haberinde, yangın ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere, Yunanistan Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Maria Vlazaki’nin bölgeye hareket ettiği kaydedildi.

Dimetoka’da kent merkezinde bulunan, Çelebi Mehmet Camisi olarak da bilinen Beyazıt Camisi, Balkanlar’daki en önemli tarihi Osmanlı eserleri arasında sayılıyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığınca tarihi eser olarak koruma altına alınan ve ibadete kapalı olan camide son iki yıldır restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

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