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Yunanistan’da casus yazılım krizi büyüyor

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Yunanistan’da, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Spirtzis, telefonuna casus yazılım programı “Predator” yükleme girişimi olduğu iddiasıyla Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulundu.
Yunanistan’da casus yazılım krizi büyüyor

SYRIZA iktidarı döneminde Bakanlık ve Bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan ve halihazırda SYRIZA’nın Vatandaşı Koruma ve Milli İstihbarat Hizmetleri politikalarından sorumlu ismi olan Spirtzis yaptığı açıklamada, Kasım 2021’de yapılan bu girişimin siyasi faaliyetleriyle ilişkili olduğunu savundu.

Spirtzis, kendisini casus yazılım tuzağına düşürmek amacıyla telefonuna iki mesaj gönderildiğini ifade ederek, ikinci mesajın gazeteci Thanasis Kukaki ve Değişim Hareketi Partisi (KINAL) Lideri Nikos Andrulakis’in telefonlarına gönderilen mesajlarla aynı olduğunu ileri sürdü.

Üç mesajın aynı olmasının bir tesadüf olamayacağını öne süren Spirtzis, “Üç mesaj da aynı hasta, antidemokratik, yasa dışı merkezden gönderildi. Bu merkez, Miçotakis’in İstihbarat Hizmetleri Merkezidir (KYP), direkt talimat ya da üçüncü kişilerinin talimatları aracılığıyla (çalışır).” diye konuştu.

Andrulakis, 28 Haziran’da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti. Telefonda yapılan ilk incelemede, “Predator” isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Nisan ayında ise Yunan gazeteci Kukakis’in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kukakis’in cep telefonunun 2021’de 10 hafta boyunca “Predator” isimli casus yazılımla takip edildiğini belirtmişti.

Bu olayların ardından Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki “dikkatsizlik” gerekçesiyle 5 Ağustos’ta Miçotakis’e istifasını sunmuştu.

“Predator” isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis’in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

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