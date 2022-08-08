  • BIST 2.791,08
  • Altın 1029.295
  • Dolar 17.96
  • Euro 18.3184
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Yunanistan’da casusluk krizi: Miçotakis özür diledi

» »
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, muhalefetteki PASOK lideri Nikos Androulakis’ten, 2021'de Yunanistan istihbarat servisinin kendisini dinlediğini bilmediği için özür dileyerek, "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim" dedi.
Yunanistan’da casusluk krizi: Miçotakis özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon’un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan’ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis’in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar için özür diledi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, durumu ciddi ve affedilemez bir hata olarak nitelendiren Miçotakis “Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis’e yapılan hata için bir özür borçluyum” açıklamasında bulundu.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, telekulak iddiasıyla ilgili istifaların “suçluluk kabulü içerdiğini ve başbakanın sorumluluğunu teyit ettiğini” söyledi. Çipras, “Miçotakis, Yunan halkına kendi skandalı hakkında açıklama yapmalı. Bu demokrasiyle ilgili bir meseledir” dedi.

SYRIZA, başbakanı telefonların dinlendiğini bilmek ve olayı koordine etmekle suçladı. Ana muhalefet partisi ayrıca Miçotakis'in, kendini kurtarmak için en yakın ve en güvendiği ortaklarını feda ettiğini öne sürdü.

PASOK da hükümeti, telefon dinleme iddialarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı. Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz’da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, “10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu” dedi.

PASOK lideri Androulakis, Yunanistan parlamentosunu davayı araştırmak için bir soruşturma komitesi kurmaya çağırdı. Hükümet ise, resmi olarak sunulması halinde talebi destekleyeceğini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde büyük panik06 Ağustos 2022 Cumartesi 18:33
  • BM: Mali ordusu sivilleri öldürdü06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:51
  • Paraşütün ipleri dolandı! Son anda yedek paraşütünü açarak kurtuldu05 Ağustos 2022 Cuma 21:45
  • NATO, Yunanistan’daki yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter yolladı05 Ağustos 2022 Cuma 18:53
  • Yunanistan’da casus krizi: İstihbarat şefi istifa etti05 Ağustos 2022 Cuma 18:02
  • Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı04 Ağustos 2022 Perşembe 23:12
  • Norveç’te gündem Adalet Bakanı: Sörf tahtasına can yeleği giymeden çıkmış04 Ağustos 2022 Perşembe 19:38
  • Norveç Adalet Bakanı’nın tatil pozu ortalığı karıştırdı04 Ağustos 2022 Perşembe 18:44
  • Yunanistan önce askeri birlik yerleştirdi, şimdi de okul açıyor04 Ağustos 2022 Perşembe 17:02
  • Kanada şirketi, 1,4 milyon TL maaşa günde 100 şeker yiyecek müdür arıyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti