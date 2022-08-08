Yunanistan’da casusluk krizi: Miçotakis özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, muhalefetteki PASOK lideri Nikos Androulakis’ten, 2021'de Yunanistan istihbarat servisinin kendisini dinlediğini bilmediği için özür dileyerek, "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon’un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan’ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis’in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar için özür diledi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, durumu ciddi ve affedilemez bir hata olarak nitelendiren Miçotakis “Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis’e yapılan hata için bir özür borçluyum” açıklamasında bulundu.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, telekulak iddiasıyla ilgili istifaların “suçluluk kabulü içerdiğini ve başbakanın sorumluluğunu teyit ettiğini” söyledi. Çipras, “Miçotakis, Yunan halkına kendi skandalı hakkında açıklama yapmalı. Bu demokrasiyle ilgili bir meseledir” dedi.

SYRIZA, başbakanı telefonların dinlendiğini bilmek ve olayı koordine etmekle suçladı. Ana muhalefet partisi ayrıca Miçotakis'in, kendini kurtarmak için en yakın ve en güvendiği ortaklarını feda ettiğini öne sürdü.

PASOK da hükümeti, telefon dinleme iddialarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı. Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz’da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, “10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu” dedi.

PASOK lideri Androulakis, Yunanistan parlamentosunu davayı araştırmak için bir soruşturma komitesi kurmaya çağırdı. Hükümet ise, resmi olarak sunulması halinde talebi destekleyeceğini açıkladı.