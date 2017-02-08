 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

Yunanistan'da çiftçi eylemleri

» »
Yunanistan'da çiftçi eylemleri
Makedonya'da faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi OKTA, Yunanistan'daki çiftçilerin iki ülke arasındaki Evzonon sınır kapısını kapatmasının, ülkede akaryakıt krizine neden olabileceği uyarısında bulundu.

MAKEDONYA'DAKİ AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİ OKTA, YUNANİSTAN'DAKİ ÇİFTÇİLERİN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EVZONON SINIR KAPISINI KAPATMASININ ÜLKEDE AKARYAKIT KRİZİNE NEDEN OLABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU

 

Makedonya'da faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi OKTA, Yunanistan'daki çiftçilerin iki ülke arasındaki Evzonon sınır kapısını kapatmasının, ülkede akaryakıt krizine neden olabileceği uyarısında bulundu.

 

Şirketten yapılan açıklamada, Yunanistan'da hükümetin mali krizle mücadele kapsamında, ek gelir sağlamak amacıyla tarım sektörüne getirdiği yeni vergiler ve sosyal güvenlik yasasında yaptığı değişikliklere itiraz eden çiftçilerin eylemi nedeniyle petrol tankerlerinin günlerce sınırın Yunanistan tarafından beklediği kaydedildi.

 

Açıklamada, bu durumun Makedonya'da akaryakıt krizine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

 

Düzenlediği basın toplantısında, sınırın sekiz gündür kapalı tutulması konusunu değerlendiren Makedonya Ekonomi Bakanı Driton Kuçi, bu meselenin bir an önce çözülmesi temennisinde bulundu.

 

Sınırın açılması için Makedonya olarak kendilerinin de çaba sarf ettiğini vurgulayan Kuçi, bu konunun Yunanistan'ın iç meselesi olduğunu ancak bir an önce çözülmesini istediklerini kaydetti.

 

OKTA'nın akaryakıt uyarısına da dikkati çeken Kuçi, ülkedeki Enerji Kurumu tarafından bu konu hakkında bilgilendirildiğini belirterek, olası her türlü krizi engelleyeceklerini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Romanya'da tarihi protestolar06 Şubat 2017 Pazartesi 10:40
  • Eylemler tam gaz devam ediyor!06 Şubat 2017 Pazartesi 09:37
  • Halkın gücü, iktidarı yendi: Romanya hükümeti geri adım attı!05 Şubat 2017 Pazar 14:14
  • Ülkede yüz binlerce kişi af yasasını protesto etti02 Şubat 2017 Perşembe 09:58
  • İngiltere Parlamentosu onayladı02 Şubat 2017 Perşembe 09:57
  • Denizden kaçak geçişler son 2 yılın en düşük seviyelerinde02 Şubat 2017 Perşembe 09:52
  • 15 haziran 2017'den itibaren yürürlüğe giriyor01 Şubat 2017 Çarşamba 16:35
  • AP'nin LE PEN'e verdiği süre doldu01 Şubat 2017 Çarşamba 10:50
  • "Örümcek adam" lakaplı şüphelinin yargılanmasına başlandı31 Ocak 2017 Salı 10:33
  • Hollanda'daki bazı camiler geçici olarak ibadete kapatılacak31 Ocak 2017 Salı 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti