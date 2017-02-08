Yunanistan'da çiftçi eylemleri

Makedonya'da faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi OKTA, Yunanistan'daki çiftçilerin iki ülke arasındaki Evzonon sınır kapısını kapatmasının, ülkede akaryakıt krizine neden olabileceği uyarısında bulundu.

MAKEDONYA'DAKİ AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİ OKTA, YUNANİSTAN'DAKİ ÇİFTÇİLERİN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EVZONON SINIR KAPISINI KAPATMASININ ÜLKEDE AKARYAKIT KRİZİNE NEDEN OLABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU

Makedonya'da faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi OKTA, Yunanistan'daki çiftçilerin iki ülke arasındaki Evzonon sınır kapısını kapatmasının, ülkede akaryakıt krizine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Yunanistan'da hükümetin mali krizle mücadele kapsamında, ek gelir sağlamak amacıyla tarım sektörüne getirdiği yeni vergiler ve sosyal güvenlik yasasında yaptığı değişikliklere itiraz eden çiftçilerin eylemi nedeniyle petrol tankerlerinin günlerce sınırın Yunanistan tarafından beklediği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun Makedonya'da akaryakıt krizine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Düzenlediği basın toplantısında, sınırın sekiz gündür kapalı tutulması konusunu değerlendiren Makedonya Ekonomi Bakanı Driton Kuçi, bu meselenin bir an önce çözülmesi temennisinde bulundu.

Sınırın açılması için Makedonya olarak kendilerinin de çaba sarf ettiğini vurgulayan Kuçi, bu konunun Yunanistan'ın iç meselesi olduğunu ancak bir an önce çözülmesini istediklerini kaydetti.

OKTA'nın akaryakıt uyarısına da dikkati çeken Kuçi, ülkedeki Enerji Kurumu tarafından bu konu hakkında bilgilendirildiğini belirterek, olası her türlü krizi engelleyeceklerini sözlerine ekledi.