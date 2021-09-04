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Yunanistan'da Covid-19 aşısı yaptırmayan 7 bin sağlık çalışanı görevinden uzaklaştırıldı

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Yunanistan'da Covid-19'a karşı aşı yaptırmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Henüz aşı olmayan vekiller ise haftada 2 kez test yaptırarak Yunan meclisine girebiliyor.
Yunanistan'da Covid-19 aşısı yaptırmayan 7 bin sağlık çalışanı görevinden uzaklaştırıldı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, sağlık çalışanlarına getirilen Covid-19 aşı zorunluluğu sonrası meclisi bilgilendirdi. Covid-19 aşısı olmadığı için görevinden uzaklaştırılan 6 bin 412 kişiden 5 bin 594'ünün hastanelerde çalıştığını, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarına görev yaptığını açıklayan Bakan Plevris, 500 ambulans görevlisinin yine aşı nedeniyle açığa alındığını aktardı.

Plevris, aşı zorunluluğunun etkisini gösterdiğini ve bazı hastanelerde aşılı çalışan oranın yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı. Bakan, ilk doz aşı olan sağlık çalışanlarının işlerine dönebilmesi için de yeni bir takvim açıklanacağını kaydetti.

Yunanistan Meclis sözcüsü ise 2 partiye mensup 5-6 milletvekilinin henüz aşılanmadığını, bu vekillerin haftada iki kez PCR testi yapmak koşuluyla meclis çalışmalarına katılabileceğini ifade etti.

Yunanistan'da salgın başlangıcından beri yaklaşık 600 bin vaka tespit edilirken, 13 bin 737 kişi de hayatını kaybetti.

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