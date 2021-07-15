Yunanistan’da Covid-19 vakaları 10 kat arttı: Aşıyla ilgili sert önlemler geliyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün 100 ülkeden fazla yerde görüldüğünü açıkladığı Delta varyantı, Yunanistan’da da endişeye yol açmıştı. Özellikle Girit adasında görülen Delta vakaları sonrası Ege adalarına yolcu taşıyan feribotlarda yeniden salgın kuralları devreye sokulmuştu.

Yunanistan’da günlük vaka sayısının en düşük seviyeyi gördüğü 13 Haziran’da sadece 297 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Dün bu sayı, 3 bin 109’a yükseldi. Turizm sezonu için ‘Kontrolü kaybetmedik’ mesajı vermek isteyen ülke, önlemler konusunda kararlı.

Aşı zorunluluğu

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in 12 Temmuz’da açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda, ülkedeki sağlık personeline, 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere aşı yaptırma zorunluluğu getirildi. Aşı olmayı reddeden çalışanlar, açığa alınacak, tedbiri ihlal eden hastanelere 50 bin avro para cezası uygulanacak. Bunun yanısıra huzurevi çalışanları da aşı yaptırmayı reddetmesi halinde 16 Ağustos’tan itibaren açığa alınacak.

Tiyatro, spor salonu ve eğlence mekanı gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verilecek. Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmayacak.

Ülkede halkın yüzde 41’i aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Özellikle iş gücünü oluşturan ve eğitimlerini sürdüren genç nüfusun aşılama oranını artırmak için en az bir doz aşı vurulan 18-25 yaş arasındakilere 150 avro nakit teşviki sağlanıyor. Askeri personele ise her doz aşının ardından beş günlük izin veriliyor.

Ülkeye gelen turistlerin de aşılı olması veya varıştan en fazla 72 saat öncesine ait PCR test sonucunun negatif çıktığını beyan etmesi gerekiyor. Bunlara ek olarak Yunanistan’ın sınır noktalarında ziyaretçilere rastgele hızlı tanı testleri uygulanıyor.

11 milyon nüfuslu Yunanistan’da salgının başından bu yana 444 bin 783 vaka, 12 bin 806 ölüm kaydedildi.

Birçok Avrupa ülkesi, Delta varyantı nedeniyle kısıtlamaları geri getirmeyi tartışıyor. Hollanda hükümeti, Covid-19 salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için önlemlerde yeniden sıkılaştırılmaya gidildiğini açıklamıştı.