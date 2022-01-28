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Yunanistan’da deniz dondu

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Türkiye ile eş zamanlı olarak komşu Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ortaya tarihte ilk kez rastlanan görüntüler çıktı.
Yunanistan’da deniz dondu

Türkiye ile eş zamanlı olarak komşu Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ortaya tarihte ilk kez rastlanan görüntüler çıktı.

Yunanistan’ın batısındaki Epir bölgesinde yer alan Sagiada köyünde denizin dondu. Yunanistan tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olay ise ortaya çıkmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Genellikle daha kuzeyde okyanuslarda ortaya çıkan deniz buzu, ülke sıfırın altındaki sıcaklıklara ulaştığında ilk kez Yunanistan’da da ortaya çıktı.

Deniz buzu basitçe donmuş tuzlu su olarak nitelendirilebilir. Genellikle okyanusta oluşur, büyür ve zamanla erir. Buna karşılık, buzdağları, buzullar, buz tabakaları ve buz raflarının tümü karadan kaynaklanır. Deniz buzu hem Kuzey Kutbu hem de Antarktika’da ve kuzey Atlantik’te oluşur.

İyonya Denizi kıyısındaki Sagiada köyü, Yunanistan anakarasının en batı noktası olarak biliniyor.

Yunanistan’daki resmi hava durumu servisi, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde anakaranın çoğunda düşük negatif sıcaklıklar kaydettiğini ve en düşük değerin eksi 18 derece ile Lefkochori, Fthiotida’da kaydedildiğini bildirdi.

Fish Freeze to Death in Greece

Denizin donması sonucu canlıların ve balıkların kötü etkilendiği çoğunun öldüğü ve kıyıya vurduğu bildirildi.

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