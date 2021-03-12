Yunanistan'da deprem!

Reuters'ın haberine göre Yunanistan'ın 19 kilometre güneybatısında bulunan Alasonya kentinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Reuters'ın Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nin verilerine dayandırdığı habere göre deprem Yunanistan'ın merkezinde, yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.
Depremin ardından aynı merkez üssünde 3.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiği ifade edildi. Öte yandan, ülkenin Larissa kentinde 3 Mart’ta 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, kentteki bir çok işyeri ve evde hasar meydana gelmişti.
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