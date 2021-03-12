  • BIST 1.558
  • Altın 415,976
  • Dolar 7,5793
  • Euro 9,0407
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Yunanistan'da deprem!

» »
Reuters'ın haberine göre Yunanistan'ın 19 kilometre güneybatısında bulunan Alasonya kentinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yunanistan'da deprem!

Reuters'ın haberine göre Yunanistan'ın 19 kilometre güneybatısında bulunan Alasonya kentinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Reuters'ın Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nin verilerine dayandırdığı habere göre deprem Yunanistan'ın merkezinde, yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından aynı merkez üssünde 3.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiği ifade edildi. Öte yandan, ülkenin Larissa kentinde 3 Mart’ta 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, kentteki bir çok işyeri ve evde hasar meydana gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis’i protesto eden kadınlar: Sınırları açın Türklerle evleneceğiz10 Mart 2021 Çarşamba 14:24
  • Yunanistan'ın başkenti Atina'da, polis şiddetini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı.10 Mart 2021 Çarşamba 00:08
  • Danimarka’da Kazaya Sebebiyet Veren 102 Yaşındaki Sürücünün Ehliyetine 3 Yıl El Konuldu09 Mart 2021 Salı 13:45
  • Almanya'daki maske skandalında iki vekil istifa etti08 Mart 2021 Pazartesi 23:53
  • Yunanistan corona virüsü yasaklarını kaldırma takvimini açıkladı08 Mart 2021 Pazartesi 18:31
  • İtalya, Arnavutluk’un AB’ye üyelik sürecini destekliyor06 Mart 2021 Cumartesi 22:30
  • Merkel, AB İle Türkiye Arasındaki Kapsamlı Ve Yapıcı İlişkilerin Önemini Teyit Etti06 Mart 2021 Cumartesi 21:30
  • İtalya, Avustralya'ya 250 Binden Fazla Doz Astrazeneca Aşısının İhracatını Durdurdu05 Mart 2021 Cuma 13:45
  • Doğu Akdeniz'deki Enerji Politikaları Londra'da Tartışıldı05 Mart 2021 Cuma 13:15
  • Fransa'da devletten umudu kesen banliyö sakinleri, yardım kuruluşlarının kapısına akın ediyor04 Mart 2021 Perşembe 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti