Yunanistan’da dikkat çeken anket: Yüzde 68 ‘Türkiye dostumuz’ dedi

Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerginlik tırmanırken, Yunanistan'da yapılan yeni bir ankette Yunan halkının Türkiye ile ilgili verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselirken, iki ülkenin halkı da birbirlerini ‘düşman’ görmediklerini bir kez daha ortaya koydu.

Yunanistan’da politic.gr tarafından yapılan son ankette halka ” Türk halkı dost mu, düşman mı?” sorusu yöneltildi. Buna göre, Yunanlıların yüzde 68’i Türk halkını ‘dost’ olarak gördüklerini söylerken, yüzde 19’u Türkleri düşman gördüğünü belirtti, yüzde 13’lük bir kesim ise çekimser kaldı.

ERDOĞAN’IN SÖYLEMLERİ DE HALKA SORULDU

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de Metropoll araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket, Türk vatandaşlarının yüzde 64’ünün Yunanlıları düşman değil dost olarak gördüğünü ortaya koymuştu.

Yapılan ankette, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina yönetimine karşı söylemleri de Yunan halkına soruldu. Buna göre, halkın yüzde 43,3’ü Erdoğan’ın Başbakan Kiriakos Miçotakis’i hedef alan ifadelerinin başbakanın ülke içerisindeki imajına zarar vermediğini aksine işine yaradığını savunurken, yüzde 22,6’sı bunun Miçotakis’e zarar verdiğini düşündüğünü söyledi.

SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Politic.gr tarafından yapılan ankette, Yunanistan’da yaklaşan seçimler öncesinde halka oy verecekleri parti de soruldu. Buna göre Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi partisi ile eski Başbakan Aleksis Çipras’ın SYRIZA’sı arasındaki farkın 8,3 puana kadar gerilemesi dikkat çekti. Buna göre, yapılan ankette, Yeni Demokrasi yüzde 32,3 oranında oy alırken, SYRIZA yüzde 24’te kaldı.

Ankete göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis yüzde 46,6 oyla en popüler siyasi lider olmaya devam ederken, eski Başbakan Çipras oyların sadece yüzde 26’sını alabildi.