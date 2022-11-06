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Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: 32 ismin ismi belli oldu

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Yunanistan'da eski Başbakan Antonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aralarında olduğu siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda önemli kişinin casus yazılımla dinlendiği ileri sürüldü.
Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: 32 ismin ismi belli oldu

Documento gazetesinin haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bilgisi dahilinde yapılan dinlemelerde “Predator” isimli casus yazılım programının Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) kullanıldığı iddia edildi.

İsimleri belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde “dinlenenler listesinde” siyaset, medya ve iş dünyasından 32 kişinin adları sıralandı.

Listede eski Başbakan Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, yerel yöneticiler ve muhalif isimler de yer aldı.

Listede Miçotakis’in parti içi potansiyel rakipleri kadar, yakın çalışma arkadaşlarının da bulunduğu öne sürülen haberde, bazı kişilerin ise eşlerinin ve yakın çevrelerinin telefonları üzerinden dinlendiği iddia edildi.

Gazete, skandalda Miçotakis’in tam sorumluluğunun olduğunu ileri sürdü.

DİNLEME SKANDALI BÜYÜYOR

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis’in cep telefonunun 2021’de 10 hafta boyunca “Predator” isimli casus yazılımla takip edildiğini bildirmişti.

Muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Andrulakis ve ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Spirtzis de telefonlarına casus yazılım programı “Predator”u yükleme girişiminin olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve “Predator” ile ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis’in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, skandal nedeniyle görevlerinden ayrılmıştı.

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