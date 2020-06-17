Yunanistan'da genelevler sıkı kurallarla açıldı: 15 dakika, maske, kartla ödeme

Sıkı kurallarla çalışmaya başlayacak genelevlerde her müşteri 15 dakika kalabilecek ve hem müşterilerin hem de seks işçilerinin maske takmaları tavsiye ediliyor.

Avrupa'da diğer ülkelere kıyasla çok daha az Covid 19 vakası ve ölümü görülen Yunanistan'da hükümet genelevlerin açılmasına izin verdi.

Sıkı kurallarla çalışmaya başlayacak genelevlerde her müşteri 15 dakika kalabilecek ve hem müşterilerin hem de seks işçilerinin maske takmaları tavsiye ediliyor.

İçeri temiz hava girebilmesi için kapılar ve pencereler açık tutulacak, ödemeler nakit parayla değil, kartla yapılacak.

Yetkililerin gerekirse ulaşabilmeleri için de, müşterilerin adları ve telefon numaraları dört hafta boyunca kapalı bir zarfta tutulacak.

Diğer ülkeler de genelevleri tekrar açmayı planlıyor. Hollanda hükümeti bu işletmeleri 1 Eylül'de açmayı planlıyor, ancak daha önce açılması için çağrılar da var.