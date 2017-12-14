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Yunanistan'da grev hayatı felç etti!

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Yunanistan'da grev hayatı felç etti!
Kemer sıkma önlemlerine sert tepki

 Yunanistan'da, hükümetin kreditörlerle "kemer sıkma" önlemlerine yönelik sağladıkları anlaşmayı protesto etmek üzere, kamu ve özel sektörde genel greve gidilmesi hayatı felç etti.
Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) toplu sözleşmeler, grev hakları ve asgari ücretin artırılması çağrısıyla grev kararı  aldı.

Greve bakanlıklardaki memurlar, sağlık çalışanları, öğretmenler, gazeteciler, noterler, avukatlar, ulaşım çalışanları katılıyor. Bugün ülkede, doktorların işbaşı yapmaması sebebiyle, hastanelerin sadece acil servisleri  hizmet verirken, ilk ve orta seviyede okullar kapalı olacak.

Sivil Havacılık Kurumu'nun (YPA) greve katılması sebebiyle birçok  uçuşta iptal ve gecikmeler yaşanırken, greve giden Yunanistan Denizciler  Federasyonu (PNO) gemi seferlerinin 24 saat boyunca durdurulmasına sebep oldu.

Başkent Atina'da toplu taşımanın ise sadece belli aralıklarla  yapılacak olmasının trafik yoğunluğuna yol açması bekleniyor. Ayrıca,  sendikaların çağrısıyla düzenlenecek gösteriler sebebiyle öğle saatlerinden  itibaren kent merkezindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Yunanistan Devlet Demiryolları (OSE) çalışanlarının işbaşı  yapmaması nedeniyle banliyö tren seferleri durduruldu. Öte yandan, gazetecilerin  de greve katılmasıyla, televizyonlarda haber yayınları iptal edilirken, yarın  gazeteler basılmayacak.

Yunanistan ve kreditörleri, kurtarma paketi programı kapsamındaki son  değerlendirme sürecinde, grev haklarının kısıtılanması, bazı termik santrallerin  satılması, emekli gelirlerinde daha fazla kesintiler üzerinde uzlaşma sağlamıştı.

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