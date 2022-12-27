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Yunanistan'da günlük grip vakası sayısı yaklaşık 30 bine çıktı

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Havaların soğumasıyla grip vakalarında ciddi artışın yaşandığı Yunanistan'da günlük vaka sayısı, yaklaşık 30 bine yükseldi.
Yunanistan'da günlük grip vakası sayısı yaklaşık 30 bine çıktı

Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nikos Canakis, yaptığı açıklamada, grip enfeksiyonunun yaşlılarda ve çocuklarda daha ağır seyrettiğini belirtti.

Canakis, maske ve hijyen kurallarına uyulmamasının da vaka artışındaki rolüne dikkati çekti.

Grip aşısının önemini vurgulayan Canakis, “Yunanistan’da günlük vaka sayısı şu an yaklaşık 30 bine ulaştı. Bu sayı ocak ayında 100 bine ulaşabilir. Kendimizi korumak için aşı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), bu yıl grip nedeniyle 78 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 

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