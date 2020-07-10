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Yunanistan'da günlük vaka sayısında artış

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Yunanistan'da günlük vaka sayısında artış
Yunanistan'da günlük vaka sayısında artış

Yunanistan’da dün 50 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 3 bin 672’ye çıktığı Yunanistan’da toplam can kaybı sayısı ise 193.

Hayatını kaybedenlerin 131’inin erkek olduğu söylenirken 62’sinin ise kadın olduğu belirtildi.

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