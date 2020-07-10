Yunanistan'da günlük vaka sayısında artış

Yunanistan’da dün 50 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 3 bin 672’ye çıktığı Yunanistan’da toplam can kaybı sayısı ise 193.
Hayatını kaybedenlerin 131’inin erkek olduğu söylenirken 62’sinin ise kadın olduğu belirtildi.
Yunanistan’da dün 50 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 3 bin 672’ye çıktığı Yunanistan’da toplam can kaybı sayısı ise 193.
Hayatını kaybedenlerin 131’inin erkek olduğu söylenirken 62’sinin ise kadın olduğu belirtildi.
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