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Yunanistan'da ilk kadın cumhurbaşkanı seçilebilir

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Yunanistan'da ilk kadın cumhurbaşkanı seçilebilir
Yunanistan'da ilk kadın cumhurbaşkanı seçilebilir

Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün yapılacak. Tek aday Ekaterini Sakelaropulu'nun oylamanın ilk turunda seçilmesi bekleniyor. Sakelaropulu seçildiği takdirde Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

Yunanistan'da kısa süre önce değişiklik yapılan Anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimi kazanan adayın en az 200 oy alması gerekiyor.

Seçimdeki tek aday Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekliyor. Üç partinin sandalye sayısı 266'yı buluyor.

Yunanistan'da 15 Ocak'ta Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyor.

64 yaşındaki Sakelaropulu sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.

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