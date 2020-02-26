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Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

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Yunanistan’ın Selanik kentinde ilk koronavirüs vakası doğrulandı. Virüs, İtalya’dan Selanik’e dönen 38 yaşındaki bir kadında tespit edildi.
Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

Yunanistan'la birlikte virüsün ulaştığı ülkelerin sayısı 43'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 38 yaşındaki kadının daha önce italya'ya seyahat ettiği belirtildi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Ajansların son dakika bilgisi olarak geçtiği habere göre İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

FRANSA'DA İKİNCİ ÖLÜM

Fransa’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 1 Fransız’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece ülkede koronavirüsten kaynaklı toplam ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs, ölümlere yol açmaya devam ediyor.

Fransa’da koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha öldüğü açıklandı.

Ülkede vaka sayısının ise 17 olduğu bildirildi. Fransa’da bir üniversite hastanesinde hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında Fransız bir adam olduğu açıklandı. Ülkedeki ilk ölen ise Şubat ayı ortasında 80 yaşında Çinli bir turistti.

BREZİLYA'DA İLK VAKA

İtalya'dan seyahatten dönen hasta, Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü İtalya'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.

Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.

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