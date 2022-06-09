  • BIST 2.555,76
  • Altın 1024.277
  • Dolar 17.1983
  • Euro 18.4682
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

» »
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.

Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • D vitamini depolamanın püf noktaları08 Haziran 2022 Çarşamba 22:55
  • Dikkat… Bu yaşlarda kabus görmek Parkinson işareti olabilir08 Haziran 2022 Çarşamba 21:15
  • DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: Maske takın!08 Haziran 2022 Çarşamba 19:26
  • Polikistik Over Sendromu’na dikkat!08 Haziran 2022 Çarşamba 15:05
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kanser aşısının ilk sonuçları başarılı08 Haziran 2022 Çarşamba 11:56
  • maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı ikinci düzeye çıkarıldı08 Haziran 2022 Çarşamba 09:41
  • 15 dakikalık muayene hayat kurtarır07 Haziran 2022 Salı 23:30
  • Bilim açıkladı… Yoksulluk, kanserin tekrarlama riskini artırıyor07 Haziran 2022 Salı 22:26
  • Hamilelere maymun çiçeği uyarısı07 Haziran 2022 Salı 21:55
  • Kanser tedavisinde ilk: Bütün hastalar iyileşti07 Haziran 2022 Salı 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti