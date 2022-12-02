  • BIST 4.962,97
  • Altın 1077.148
  • Dolar 18.6278
  • Euro 19.6203
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Yunanistan’da İtalyan diplomatın aracı kundaklandı

» »
Yunan basınında yer alan haberlerde, İtalyan bir diplomata ait aracın apartmanın garajında park halindeyken kundaklandığı belirtildi.
Yunanistan’da İtalyan diplomatın aracı kundaklandı

Yunanistan’da İtalyan diplomata ait aracın kundaklandığı bildirildi.

Aracın tamamen yandığı kaydedilen haberde, olay yerinde yanıcı madde içeren şişe ve kibrit bulunduğu ve yanındaki başka bir araçta da hasar oluştuğu bildirildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter’da yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Saldırının İtalya’nın Atina’da görevli Büyükelçilik Başkatibi Susanna Schlein’ın aracına yönelik olduğunu belirten Tajani, “Desteğimi ifade etmek için kendisiyle telefonda konuştum.” ifadesini kullandı.

Tajani, bugün Atina’ya yapacağı ziyarette İtalyan Büyükelçiliğini de ziyaret edeceğini kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da kundaklama girişimi şiddetle kınanarak, “İtalya’nın Atina Büyükelçiliği personeli ve çalışma arkadaşlarımıza dayanışmamızı ve yakınlığımızı ifade ediyoruz. Ciddi bir suç eylemi teşkil eden bu olaya ilişkin yetkililerin bulgularını beklemekteyiz.” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor29 Kasım 2022 Salı 20:31
  • Yunan gazetesinden çarpıcı analiz: Miçotakis’in en önemli seçim silahı Erdoğan29 Kasım 2022 Salı 17:39
  • Almanya’da dev yardım kampanyası: Her aileye 2500 euro yardım29 Kasım 2022 Salı 12:31
  • Yunanistan’da dinleme skandalı! Meclis çağırdı, iş insanları reddetti29 Kasım 2022 Salı 11:19
  • Yunanistan’da Art Arda Deprem29 Kasım 2022 Salı 09:00
  • Fransa’da tutuklu sayısı en yüksek sayıya ulaştı28 Kasım 2022 Pazartesi 10:58
  • İspanya’da aşırı sağcılar erken seçim çağrısı yaptı27 Kasım 2022 Pazar 22:26
  • Avusturya’da demir yolu işçileri yarın greve gidecek27 Kasım 2022 Pazar 21:50
  • Yunanistan'daki "dinleme skandalına" yeni isimler eklendi27 Kasım 2022 Pazar 19:33
  • Macron’dan tahıl anlaşması açıklaması27 Kasım 2022 Pazar 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti