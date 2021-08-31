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Yunanistan'da kabinede değişiklik: Yeni bir bakanlık da kuruldu

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinesinde bazı değişiklikler yaptı. Ayrıca "Sivil Koruma Bakanlığı" adında yeni bir bakanlık kuruldu.
Yunanistan'da kabinede değişiklik: Yeni bir bakanlık da kuruldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinesinde bazı değişiklikler yaptı. Ayrıca "Sivil Koruma Bakanlığı" adında yeni bir bakanlık kuruldu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomu, itfaiye birimlerinden de sorumlu olacak Sivil Koruma Bakanlığı adında yeni bir bakanlık kurularak başına Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) dönemindeki eski Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in getirildiğini açıkladı.

Vatandaşı Koruma Bakanlığına Mihalis Hrisohoidis'in yerine Panayiotis Theodorikakos; Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas Turizm Bakanlığına atandı ve yerine Thanasis Plevris getirildi.

Yeni üyeler dini törende yemin ederek görevlerine başlayacak

Kabinede Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ise koltuklarını korudu.

Yeni kabinede görev alan yeni üyeler Cumhurbaşkanlığı konutunda Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis huzurunda yapılacak dini törende yemin ederek görevlerine başlayacak.

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