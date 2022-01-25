  • BIST 1.918,69
  • Altın 792.68157
  • Dolar 13.534
  • Euro 15.2717
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Yunanistan’da karda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro tazminat ödenecek

» »
Yunanistan'ın başkenti Atina'yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunun 55 kilometrelik bölümünde dün saat 12.00'den itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile yaklaşık 1200 araç mahsur kalmıştı.
Yunanistan’da karda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro tazminat ödenecek

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunun 55 kilometrelik bölümünde dün saat 12.00'den itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile yaklaşık 1200 araç mahsur kalmıştı.

ASKERLER KURTARMIŞTI

Araçların kurtarılması için ordu göreve çağrılmış, mahsur kalanların yardımına askerler koşmuştu.

Dün mahsur kalanlara asker gıda, su ve battaniye yardımı yaptı.

Askeri araçlar bu sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü, mahsur kalan araçları kurtardı, vatandaşlara battaniye, akaryakıt, su ve yiyecek dağıttı.

BAŞBAKAN ÖNERDİ ŞİRKET KABUL ETTİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hıristos Stylianidis, Devlet Bakanları George Gerapetrokos, Pro Gefetrokos ve Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou’nun katıldığı toplantıda yaklaşık 1200 aracın ve yüzlerce kişinin yaklaşık 20 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Başkent Atina’nın ana arterlerinden biri olan otoyolda yaşanan afet uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Toplantıda, Attiki Odos otoyolunu  işleten şirket tarafından araç başına 2 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Miçotakis’in bu teklifini şirket yetkililerinin kabul ettiği duyuruldu.

BUGÜN TATİL İLAN EDİLDİ

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte askerler 10 saatten fazla mahsur kalan vatandaşlara gıda, su ve battaniye temin etti. Yetkililer Salı gününü tatil ilan ederken devlet dairelerinin ve özel şirketlerin kapatılmasına karar verdi.

Atina ve çevresinde süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları haricindeki bütün işletmeler kapatıldı.

Öte yandan Atina'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de oldu. Ülkede Elpida fırtınası olarak adlandırılan fırtınanın Çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olası savaşta Çernobil tehlikesi: Ülkeyi ikiye böldü24 Ocak 2022 Pazartesi 12:01
  • Yunan medyası: Erdoğan 6 ay içinde gerilimi artıracak24 Ocak 2022 Pazartesi 11:16
  • Pavlopolos: Yunanistan Karasularını 12 Mile Çıkaracak23 Ocak 2022 Pazar 15:45
  • Fransa Pfizer'ın COVID-19 İlacını Onayladı22 Ocak 2022 Cumartesi 14:07
  • 18 Yaşına Bastı: 600 Yıl Sonra Bir İlki Gerçekleştirecek22 Ocak 2022 Cumartesi 13:15
  • NATO, Rusya’nın Teklifini Reddetti: Romanya Ve Bulgaristan’dan Çekilmeyecek22 Ocak 2022 Cumartesi 11:23
  • NATO, Bulgaristan Ve Romanya'dan Çekilmesi İçin Rusya'nın Yaptığı Talebi Reddetti22 Ocak 2022 Cumartesi 03:30
  • Sosyal Medya Üzerinden En Çok Reklamı Belçika'lı Siyasi Partiler Yapıyor22 Ocak 2022 Cumartesi 03:00
  • Hollanda'dan Ukrayna'ya 'Silah' Desteği22 Ocak 2022 Cumartesi 02:00
  • Yunanistan’ı Ayağa Kaldıran İddia: Rahip Çocuğa Tecavüz Etti21 Ocak 2022 Cuma 20:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti