Yunanistan’da kargo uçağı düştü

Yunanistan Devlet televizyonu ERT, uçağın Sırbistan’dan Ürdün’e uçan Ukraynalı bir şirkete ait Antonov An-12 tipi bir uçağın Yunanistan’ın kuzeyindeki turizm şehirlerinden Kavala yakınlarına düştüğünü bildirdi. Reuters’ın ERT’ye dayandırdığı haberde uçağın pilotunun, motor arızası nedeniyle acil iniş talebinde bulunduğu ancak uçağın sinyalinin bir süre sonra kesildiği kaydedildi. İtfaiye, uçağın tipini teyit edemese de, uçakta sekiz kişinin bulunduğu sanılıyor. Uçağın yere çarpmadan önce patlama gibi görünen bir şekilde hızla alçaldığı gelen bilgiler arasında.

TEHLİKELİ MADDE OLABİLİR

Düşen uçağın kargosunun ne olduğu henüz netlik kazanmazken, özel afet müdahale birimi de olay yerini incelemeye aldı. Bir itfaiye yetkilisi, “Yüke tehlikeli malzeme olarak bakıyoruz” dedi.