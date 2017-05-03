Yunanistan’da kemerler daha da sıkılacak

Yunanistan, kurtarma programı kapsamında kreditörleri ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, ülkede, emeklilik kesintileri ve vergi artışını içeren ek kemer sıkma önlemleri uygulanacak.

Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3’üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için gerekli kemer sıkma tedbirleri üzerinde anlaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), AB kurumlarının temsilcileri ve Yunan hükümeti arasında bir haftadır başkent Atina’da devam eden görüşmelerde, ülkenin kurtarma paketi anlaşmasının ikinci gözden geçirme sürecine ilişkin ön anlaşmaya varıldı.

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Müzakereler tamamlandı. Ön teknik anlaşma sağlandı. Böylece borç hafifletme için gereken anlaşmanın önü açılmış oldu.” ifadelerini kullandı.

3.6 MİLYAR EUROLUK EK TASARRUF

Anlaşmaya göre, Yunanistan, daha fazla “kemer sıkma” önlemini uygulamaya koyacak. Önlemlerle, kurtarma paketi memorandumu sonrası 2019’da emeklilik maaşlarında kesintiler ve 2020’de gelir vergisine ilişkin tedbirlerle toplam 3,6 milyar euroluk ek tasarruf sağlanması hedefleniyor. Anlaşmada yer alan başlıklar arasında istihdam piyasasına ilişkin reformlar ve enerji alanında özelleştirmeler de bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, anlaşmanın sağlanması halinde mayıs ayı ortasında reformların bir torba yasa ile meclise getirilerek onaylanmasını sağlamayı planlıyor. Bu durumda, 22 Mayıs’ta Brüksel’deki Euro Grubu toplantısında yeni kredi diliminin onaylanması bekleniyor.