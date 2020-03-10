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Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 14 gün ara

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Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirildi.
Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 14 gün ara

Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.

Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.

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