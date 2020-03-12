Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün dün pandemi olarak ilan ettiği koronavirüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, hac amacıyla gittiği İsrail ve Mısır'dan dönen 66 yaşında bir erkek hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı.
Açıklamada, ölen hastanın başka sağlık sorunlarının da olduğu belirtildi.
Ülkedeki doğrulanmış vaka sayısı düne kadar 99 olarak açıklanmıştı.
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