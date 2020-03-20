Yunanistan’da koronavirüse yakalanan anne, sağlıklı bebek dünyaya getirdi

Karantina altındaki koronavirüslü annenin dünyaya getirdiği sağlıklı bebeğe, virüs olasılığını ekarte etmek için ikinci bir test yapılacak

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölüm ve vaka sayıları hızla artarken, Yunanistan'da şaşırtıcı bir olay meydana geldi.

Yapılan testlerde koronavirüs taşıdığı tespit edilen bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Daha önce hafif virüs semptomları gösteren anne korona virüs taşıyıcısı olduğu tespit edildikten sonra doğumdan birkaç gün önce karantinaya alınmıştı.

Ancak riskli bir doğum sürecinin ardından bebek, sezaryen doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Doğumdan sonra yapılan korona virüs testinde, bebeğin virüs taşımadığı anlaşıldı.

Doğumdan sorumlu Doktor George Chelias ise doğumdan sonra yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir deneyimdi. Üç eldiven ve gözlük. Tam boy bir güvenlik kıyafeti giyiyorduk. Astronot gibiydik” yorumunu yaptı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğumda görevli sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak, "Zorlukların ortasında umut doğdu.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan doktorlar, bebeğin vücudundaki korona virüs olasılığını ekarte etmek için ikinci bir test yapılacağını açıkladı

Yunanistan'daki koronavirüs vakaları

Son açıklanan verilere göre, Yunanistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 464 olurken, 6 kişi hayatını kaybetti.