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Yunanistan’da Libya paniği: Miçotakis, Türkiye’ye karşı ABD’den yardım istedi

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Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı enerji anlaşmasına sert tepki gösteren Yunanistan, son olarak Türkiye’ye karşı ABD’den yardım istedi.
Yunanistan’da Libya paniği: Miçotakis, Türkiye’ye karşı ABD’den yardım istedi

Türkiye'nin bu ay başında Libya'yla imzaladığı enerji anlaşması Yunanistan'da paniğe yol açtı.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırası, Mısır’ın yanı sıra Yunanistan'ın da büyük tepkisini çekmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anlaşmanın “yasa dışı olduğunu” ve buna karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını söylemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de anlaşmayı sert dille eleştirerek “Türkiye’ye sağduyuya geri dönme” çağrısı yapmış, Yunan yetkililer anlaşmayı engellemek için Avrupa'yla diplomatik temasları hızlandırmıştı.

Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde imzalanan anlaşma Avrupa’da da tepkilere yol açmış, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini belirtmişti. Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü de, önceki gün yaptığı açıklamada Libya politikaları nedeniyle ülkesinin Türkiye'yle temaslara son verdiğini duyurmuştu.

ATİNA, TRABLUS’LA MASAYA OTURMAK İSTİYOR

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan, Türkiye'ye karşı yeni bir hamleyle Libya ile anlaşma telaşına girdi. Yunan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığıyla Trablus hükümetine mesaj gönderdiğini yazdı.

Haberde, Blinken ile geçen hafta telefonda görüşen Yunan Başbakan Miçotakis’in Türkiye'nin hamleleriyle ilgili rahatsızlığını ilettiği ve ABD'den Atina ile masaya oturması için Trablus hükümetine baskı yapmasını istediği belirtildi. Miçotakis'in Blinken'dan Libya'yı Türkiye'yle imzaladığı anlaşmanın yasadışı olduğuna ikna etmesini istediği de kaydedildi.

Libya ile Yunanistan arasında deniz sınırları ve münhasır ekonomik bölgelerle ilgili 2010'da duran görüşmelerin sürmesini isteyen Yunanistan'ın bu yolla Türkiye'yle anlaşmayı etkisiz hale getirmek istediği yorumu haberde yer aldı.

Yunanistan ve Mısır, 2020’de Türkiye ve Libya'nın işbirliğine karşı “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması” imzalamıştı. Libya’daki hidrokarbon kaynakları, dünyada enerji fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle giderek daha önemli hale geliyor.

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