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Yunanistan'da 'Miçotakis hanedanı' geri döndü

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Yunanistan'da erken genel seçimin galibi Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Kiryakos Miçotakis'in ailesinde birçok kişi, daha önce siyasette önemli görevler üstlendi. Babası Başbakanlık, ablası da dışişleri bakanlığı yapmıştı.
Yunanistan'da 'Miçotakis hanedanı' geri döndü

Pazar günü yapılan erken genel seçimde yüzde 39'un üzerinde oy alarak 158 milletvekili çıkaran ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakalayan YDP lideri Miçotakis, Yunanistan'ın eski başbakanının oğlu.

Babası Konstantinos Miçotakis, 1989-1992 arasında bu göreve gelmişti.

Kendisinden 14 yaş büyük ablası Dora Bakoyannis de bir süre Atina Belediye Başkanlığı yapmış; ardından Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Sosyalist Papandreou ve muhafazakâr Karamanlis aileleriyle birlikte Miçotakis ailesi de, uzun yıllar Yunan siyasetinde etkili oldu.

Uzun yıllar süren bu etki, 2009'da başlayan ekonomik krizin ardından 2015'te radikal sol SYRIZA'nın iktidara gelmesiyle değişti. Muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi'nin 2015'te aldığı bu yenilgi, o dönem "devrim" olarak nitelense de, kaybettiği gücünü geri kazanması 4 buçuk yıl sürdü.

2015'te iktidarda olan koalisyon hükümeti, ekonomi politikalarında başarısız olmak ve Yunan halkını çok sert tasarruf önlemlerine mecbur bırakmakla suçlanmıştı.

Kiryakos Miçotakis, o dönemin koalisyon hükümetinde Yönetimsel Reformdan Sorumlu Bakan'dı. Uluslararası mali yardımları alabilmek için atılması gereken adımlardan biri olan binlerce memurun işten çıkarılması görevi, ona verilmişti.

McKinsey şirketinin eski danışmanı, ABD'deki Harvard ve Stanford Üniversitelerinde eğitim alan Kiryakos'un sadece kendisi değil, tüm ailesi de halkın 2015'te seçimle görevden aldığı yönetimin önemli bir parçası olarak görülüyordu.

Pazar günü yapılan seçimi kazanmasının ardından, Yunanistan politikasını takip eden bazı gazeteciler ve uzmanlar, 'Miçotakis hanedanı'nın geri döndüğü yorumunu yaptı:

"Yaygın şekilde yolsuzluk, insan kayırmacılığı ve iltimastan çok çeken Yunanistan, 4 yıllık sol popülizminden sonra ülkeyi 2008 öncesi felakete sürükleyen, politikayı bugünkü haline getiren üç kilit hanedandan birinden olan bir liderin öncülüğündeki muhafazakâr partiyi yeniden seçiyor."

"Yunanistan'da Miçotaki hanedanı için yeni bir devir başlıyor. Kabinedeki yeni Crystal ve Alexis kim olacak, sadece bunu merak ediyorum."

Miçotakis erken seçimi nasıl kazandı?

Liberal bir politikacı olarak görülen 51 yaşındaki Miçotakis, Ocak 2016'da partisi YDP'nin liderliğine seçildi.

O tarihten itibaren de sol koalisyon hükümeti ve Başbakan Aleksis Çipras'a yönelik sert bir tutum takındı.

Ekonominin çok yavaş ilerlediğini ve hükümetin sadece Avrupa Birliği, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek mali yardımlara odaklandığı konusunda eleştirilerini sürdürdü:

"Çipras her şeyini bu kurumlara verdi ancak karşılığında hiçbir şey almadı."

Son dönemde Çipras'ın Yunanistan'ın kuzey komşusu Makedonya'daki isim değişikliğine onay vermesi de, protestolara ve tepkilere neden olmuştu. Miçotakis, bu tepkiden de faydalanarak Çipras'a yönelik eleştirilerini artırdı.

Yunanistan Parlamentosu, resmi adı "Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya" olan komşu ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı, ocak ayında onaylamıştı.

Partisi anlaşmaya ret oyu vermişti.

Anlaşmanın Yunan Parlamentosu tarafından da onaylanmasından sonra, yaklaşık 3 milyon nüfuslu Makedonya Cumhuriyeti'nin yeni adıyla NATO ve AB üyeliğinin de yolu açılmış oldu.

Miçotakis, Makedonya Cumhuriyetine "Makedon kimliği" ve "Makedon dili" hakkını tanıyan bu anlaşmanın Yunan ulusal çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle iktidara geldiklerinde anlaşmanın olumsuzlarını gidermek amacıyla eliden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Mayıs sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de partisi yüzde 33 oy alınca, yüzde 24'ün altına düşen iktidar partisi SYRIZA, erken seçime gitme kararı aldı.

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