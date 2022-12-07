  • BIST 4.978,65
  • Altın 1063.535
  • Dolar 18.6382
  • Euro 19.5222
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Yunanistan’da muhalefet partisi lideri AİHM’e başvurdu

» »
Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurduğu bildirildi.
Yunanistan’da muhalefet partisi lideri AİHM’e başvurdu

KINAL’den yapılan açıklamada, Andrulakis’in, Yunan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) “dinlendiğinin” Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis’e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği belirtildi.

Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Andrulakis’in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM’e başvurduğu ifade edildi.

MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Andrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle temmuzda Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için Andrulakis’in telefonu, bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis’in telefonunun EYP tarafından dinlemeye alındığını ortaya koymuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Scholz: Yeni bir Soğuk Savaş’tan kaçınmalıyız05 Aralık 2022 Pazartesi 15:02
  • Yunanistan'daki "dinleme skandalı" iddiaları büyüyor: Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve gazeteciler04 Aralık 2022 Pazar 17:33
  • Ukrayna savaşı: ABD istihbaratı, savaşın kış aylarında yavaşlayacağını düşünüyor04 Aralık 2022 Pazar 17:25
  • Yunanistan’da ABD’ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı04 Aralık 2022 Pazar 11:45
  • Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor03 Aralık 2022 Cumartesi 20:52
  • Macron-Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı03 Aralık 2022 Cumartesi 18:19
  • Yunanistan’dan ‘silahsız’ adalarda tanklarla tatbikat03 Aralık 2022 Cumartesi 10:45
  • Yunanistan’da İtalyan diplomatın aracı kundaklandı02 Aralık 2022 Cuma 23:49
  • Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans videoları ile ilgili soruya sert yanıt verdi02 Aralık 2022 Cuma 10:48
  • Avrupa’da işsizlik oranı ekimde yüzde 6’ya geriledi01 Aralık 2022 Perşembe 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti