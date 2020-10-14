Yunanistan'da neo-faşist Altın Şafak Partisi liderlerine hapis cezası yağdı

Yunanistan'da neo-faşist görüşlere sahip Altın Şafak Partisi'nin liderleri bir suç örgütü yönettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
Atina'da mahkeme, aralarında parti lideri Nikolaos "Nikos" Mihaloliakos'un da bulunduğu 6 eski milletvekiline 13 sene hapis cezası verdi.
Partinin diğer milletvekillerine de suç örgütü üyesi olmaktan 5 ila 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ilerleyen günlerde bu cezalardan herhangi birinin ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.
Mahkeme, faşizme karşı yazdığı şarkılarla tanınan Pavlos Fisas'ı öldüren parti üyesi Yorgos Ropakias'a da 10 yıl hapis cezası verdi.
2012 seçimlerinde Altın Şafak oyların yüzde 7'sini alarak mecliste üçüncü parti olmuştu.
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