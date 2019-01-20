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Yunanistan'da olaylı Prespa protestosu: Makedonya Yunan'dır, elinizi çekin

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, on binlerce kişinin Makedonya ile imzalanan isim sorununa yönelik anlaşmayı protesto amacıyla düzenledikleri gösteride çıkan olaylarda en az 10 polis memurunun yanı sıra çok sayıda gösterici yaralandı.
Yunanistan'da olaylı Prespa protestosu: Makedonya Yunan'dır, elinizi çekin

Yunan ve Makedon hükümetleri arasında imzalanan 'isim sorununun' çözümüne yönelik 'Prespa Anlaşması'na karşı çıkan göstericiler, kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplandı.

 

Gösterinin başlamasından kısa süre sonra Yunan Meclisinin önündeki bir grup gösterici, bina girişinde güvenlik önlemi alan polislere molotof kokteyli, boya ve taşlarla saldırdı. Yunan çevik kuvvet birimleri ise bu kişilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Polisin müdahalesi sırasında kısa süreli panik yaşanırken gazdan etkilenen göstericilerin bir kısmı civardaki ara sokaklara dağıldı. Özellikle Meclis binası önünde yoğunlaşan olaylar saatlerce sürdü. Yunan polisinden alınan bilgiye göre, en az 10 polis memuru çıkan olaylarda hafif şekilde yaralandı.

'BİR FOTO MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI'

Yaklaşık 3 saat devam eden olaylarda, yaralanan veya gazdan etkilenen çok sayıda göstericiye acil yardım ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Öte yandan, bir grup gösterici tarafından darbedilen bir foto muhabiri başından yaralandı. Fotoğraf makinesi ve ekipmanları çalınan foto muhabiri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yunan polisi ayrıca, bir göstericinin kent merkezine yakın bir noktada bir başka grup tarafından saldırılarak bıçaklandığını bildirdi. Göstericinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

'60 BİN KİŞİ KATILDI'Ülkenin farklı yerlerden binlerce kişi otobüsler ile kente geldi. Yunan kilisesinin de destek verdiği gösteriye çok sayıda rahip de katıldı.

 

Ellerinde Yunan bayraklarıyla göstericiler, "Makedonya Yunan'dır, Makedonya'dan elinizi çekin" sloganları attı.

Gösterilere ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) ve Makedonya sorunu nedeniyle hükümetten ayrılan Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi birçok isim de destek verdi. Yunanistan'ın eski Başbakanı Antonis Samaras'ın yanı sıra aşırı sağcı Altın Şafak üyesi birçok grup da gösterilerde yer aldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 60 bin kişinin katıldığı açıklandı. Gösterinin organizatörleri ise bu sayının 200 binin üzerinde olduğunu iddia etti.

Gösteri boyunca 2 binden fazla polis çeşitli noktalarda görev alırken, kent merkezine çıkan yolların çoğu polis otobüsleriyle sabah saatlerinden itibaren giriş çıkışlara kapatıldı. Yunan polis helikopterleri gün boyunca havadan gözetim görevi yaptı.

Öte yandan, kent merkezine yakın bir başka noktada da anarşist ve sol gruplar tarafından karşıt gösteri düzenlendi.

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