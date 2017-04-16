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Yunanistan'da Paskalya Bayramı kutlanıyor

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Yunanistan'da Paskalya Bayramı kutlanıyor
Yunanistan’da, Ortodoks Hristiyan dünyasının en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinden sonraki "dirilişin" kutlandığı Paskalya, Ortodoksların en önemli bayramlarından biri sayılıyor. 

Paskalya Bayramı, dün kiliselerde gece yarısına kadar süren ayinlerin ardından yapılan havai fişek gösterileriyle başladı. İstanbul’da, Fener Ortodoks Patrikhanesi’nde yapılan Paskalya ayini Yunan televizyonlarından canlı yayınlandı.

Paskalya Bayramı'nı geçirmek için hayat arkadaşı Beti Baziani ve çocuklarıyla Korfu Adası’na giden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Spianades Meydanı'nda düzenlenen gece ayinine katıldı. Ayin bitiminde vatandaşlarla bayramlaşan Devlet Bakanı Alekos Flaburaris de eşlik etti.

Bu arada, başkent Atina ve Selanik gibi büyük kentlerde yaşayan Yunanlar ekonomik krize rağmen bayram nedeniyle aile ve yakınlarıyla olabilmek için köylerine, doğdukları memleketlere ve tatil beldelerine akın etti.

Yunanların 40 günlük orucun ardından yeme-içme ve eğlenme günü olarak kutladığı Paskalya Bayramı’nın geleneksel menüsünde, kuzu çevirme, kırmızı boyalı haşlanmış yumurta, kokoreç ve özel olarak yapılan “İstanbul Çöreği” adı da verilen Paskalya çöreği bulunuyor.

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