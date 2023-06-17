  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Yunanistan’da sığınmacı faciası protestosu: Sorumlusu AB’nin emperyalist politikaları

» »
Başkent Atina'da bir araya gelen göstericiler, dün Yunanistan'ın Mora Yarımadası yakınlarında yaşanan ve en az 79 sığınmacının ölümüne yol açan faciaya Avrupa Birliği ve NATO politikalarının neden olduğunu söyledi.
Yunanistan’da sığınmacı faciası protestosu: Sorumlusu AB’nin emperyalist politikaları

Yunanistan‘ın güneybatısındaki Mora Yarımadası açıklarında yaklaşık 700 göçmeni taşıdığı tahmin edilen bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 79 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başkent Atina‘da protesto düzenlendi.

Protestocular göçmen trajedilerine Batı‘nın emperyalist, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) savaşçı, Avrupa Birliği‘nin yanlış göçmen politikalarının neden olduğuna dikkat çekti.

Atina’daki Sintagma Meydanı‘nda toplanan binlerce protestocu, Akdeniz‘e göçmen akınına yol açmakla suçladıkları NATO ve emperyalist politikaların yanı sıra AB’nin göçmen politikalarını protesto etti.

‘Akdeniz’i ölüler denizine çevirdiler’

Yunanistan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME), öğrenci dernekleri ve Yunan Komünist Partisi (KKE) dahil olmak üzere ağırlıklı olarak sol örgütlerden protestocular, meydanda “Kapitalistlerin çıkarları için Akdeniz’i ölüler denizine çevirdiler” sloganları atarak AB ofisine yürüdü.

AB temsilciliği önünde “Katliamlara asla alışmayacağız”, “Suç devam ediyor, binlerce kişi öldü, öldüren sistem insanlık dışı”, “Göçmenler boğuldu, sığınmacılar öldü, işte AB politikası bu” gibi sloganlar yükseldi.

Protestocular, bir AB bayrağını ateşe verdi.

Atina dışında SelanikPatrasKarditsa ve Kalamata kentlerinde de birçok ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.

Protestocular, “Akdeniz’i sıvı bir mezarlığa çevirdiler” ve “Katliamlara asla alışmayacağız” yazılı pankartlar taşıyarak Yunanistan ve Avrupa’nın mülteci ve göç politikasını kınadı.

‘Teknede yaklaşık 100 çocuk vardı’

Dün (15 Haziran) Yunan Sahil Güvenliği, Pylos’un yaklaşık 87 kilometre güneybatısında uluslararası sularda bulunduğu iddia edilen ve yaklaşık 400 ila 750 kişi taşıdığı düşünülen bir balıkçı teknesini kurtarma operasyonu başlattı.

En az 79 kişinin öldüğü bildirilen facia sonrası toplam 104 sığınmacı kurtarıldı. Teknede yüzlerce sığınmacının bulunması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin edilse de devam eden arama kurtarma operasyonlarında henüz başka sığınmacılar kurtarılamadı.

Kurtarılan göçmenlerden 68’i Yunanistan’ın merkezindeki Malakasa kabul tesisine nakledildi.

Sığınmacıların Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden akrabaları sevdiklerini bulmak üzere bu merkeze geliyor.

Yetkililer, göçmenlerin yasa dışı girişine olanak sağlamak için suç örgütü kurmak, gemi kazasına neden olmak ve hayatları tehlikeye atmakla suçlanan dokuz Mısırlıyı kaçakçılık zanlısı olarak tutukladı.

Facianın mağduru olan her bir sığınmacının Libya‘dan İtalya‘ya giden tekneye binebilmek için binlerce dolar ödediği belirtiliyor. Teknedeki sığınmacıların büyük bir bölümünün 20’li yaşlarda olduğu kaydediliyor.

Kurtarılanlar, teknede yaklaşık 100 çocuğun da yolcular arasında bulunduğunu ifade ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pop yıldızı Beyonce konseri, İsveç'te 'enflasyon artışına neden oldu'14 Haziran 2023 Çarşamba 22:09
  • Rüşvetle suçlanan Sarkozy’nin evi arandı14 Haziran 2023 Çarşamba 10:08
  • Schengen vizesi dijitalleşiyor14 Haziran 2023 Çarşamba 09:00
  • Fransa’da yolsuzluk soruşturmasında ev baskınları yapıldı13 Haziran 2023 Salı 20:40
  • Belçika’da oy kullanma yaşı düşürüldü13 Haziran 2023 Salı 17:39
  • Kanada ve Hollanda, Suriye’ye dava açtı13 Haziran 2023 Salı 11:53
  • Belçika, Avrupa parlamentosu seçimlerinde oy verme yaşını 16'ya indirdi13 Haziran 2023 Salı 10:52
  • Almanya'daki kilise vaaz için yapay zekaya başvurdu13 Haziran 2023 Salı 10:49
  • Yunan liderden ‘Türkiye’ye karşı güçlü hükümet’ çıkışı12 Haziran 2023 Pazartesi 20:29
  • İtalya Eski Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti12 Haziran 2023 Pazartesi 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti