Yunanistan’da sığınmacı faciası protestosu: Sorumlusu AB’nin emperyalist politikaları

Başkent Atina'da bir araya gelen göstericiler, dün Yunanistan'ın Mora Yarımadası yakınlarında yaşanan ve en az 79 sığınmacının ölümüne yol açan faciaya Avrupa Birliği ve NATO politikalarının neden olduğunu söyledi.

Yunanistan‘ın güneybatısındaki Mora Yarımadası açıklarında yaklaşık 700 göçmeni taşıdığı tahmin edilen bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 79 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başkent Atina‘da protesto düzenlendi.

Protestocular göçmen trajedilerine Batı‘nın emperyalist, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) savaşçı, Avrupa Birliği‘nin yanlış göçmen politikalarının neden olduğuna dikkat çekti.

Atina’daki Sintagma Meydanı‘nda toplanan binlerce protestocu, Akdeniz‘e göçmen akınına yol açmakla suçladıkları NATO ve emperyalist politikaların yanı sıra AB’nin göçmen politikalarını protesto etti.

‘Akdeniz’i ölüler denizine çevirdiler’

Yunanistan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME), öğrenci dernekleri ve Yunan Komünist Partisi (KKE) dahil olmak üzere ağırlıklı olarak sol örgütlerden protestocular, meydanda “Kapitalistlerin çıkarları için Akdeniz’i ölüler denizine çevirdiler” sloganları atarak AB ofisine yürüdü.

AB temsilciliği önünde “Katliamlara asla alışmayacağız”, “Suç devam ediyor, binlerce kişi öldü, öldüren sistem insanlık dışı”, “Göçmenler boğuldu, sığınmacılar öldü, işte AB politikası bu” gibi sloganlar yükseldi.

Protestocular, bir AB bayrağını ateşe verdi.

Atina dışında Selanik, Patras, Karditsa ve Kalamata kentlerinde de birçok ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.

Protestocular, “Akdeniz’i sıvı bir mezarlığa çevirdiler” ve “Katliamlara asla alışmayacağız” yazılı pankartlar taşıyarak Yunanistan ve Avrupa’nın mülteci ve göç politikasını kınadı.

‘Teknede yaklaşık 100 çocuk vardı’

Dün (15 Haziran) Yunan Sahil Güvenliği, Pylos’un yaklaşık 87 kilometre güneybatısında uluslararası sularda bulunduğu iddia edilen ve yaklaşık 400 ila 750 kişi taşıdığı düşünülen bir balıkçı teknesini kurtarma operasyonu başlattı.

En az 79 kişinin öldüğü bildirilen facia sonrası toplam 104 sığınmacı kurtarıldı. Teknede yüzlerce sığınmacının bulunması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin edilse de devam eden arama kurtarma operasyonlarında henüz başka sığınmacılar kurtarılamadı.

Kurtarılan göçmenlerden 68’i Yunanistan’ın merkezindeki Malakasa kabul tesisine nakledildi.

Sığınmacıların Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden akrabaları sevdiklerini bulmak üzere bu merkeze geliyor.

Yetkililer, göçmenlerin yasa dışı girişine olanak sağlamak için suç örgütü kurmak, gemi kazasına neden olmak ve hayatları tehlikeye atmakla suçlanan dokuz Mısırlıyı kaçakçılık zanlısı olarak tutukladı.

Facianın mağduru olan her bir sığınmacının Libya‘dan İtalya‘ya giden tekneye binebilmek için binlerce dolar ödediği belirtiliyor. Teknedeki sığınmacıların büyük bir bölümünün 20’li yaşlarda olduğu kaydediliyor.

Kurtarılanlar, teknede yaklaşık 100 çocuğun da yolcular arasında bulunduğunu ifade ediyor.