  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Yunanistan'da Suç Örgütü Altın Şafak Partisinin Kaçak Yöneticilerinden Pappas Yakalandı

» »
Yunanistan'da "suç örgütü" ilan edilen Altın Şafak Partisinin yöneticilerinden Hristos Pappas, başkent Atina'da yakalandı.
Yunanistan'da Suç Örgütü Altın Şafak Partisinin Kaçak Yöneticilerinden Pappas Yakalandı

Yunanistan'da "suç örgütü" ilan edilen Altın Şafak Partisinin yöneticilerinden Hristos Pappas, başkent Atina'da yakalandı.


Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçen yıl ekim ayından bu yana emniyet güçlerince aranan suç örgütü üyesi Pappas, Atina'nın Zografou bölgesinde görüldü.


İhbar üzerine operasyon düzenleyen Yunan terörle mücadele ekipleri, Pappas'ı saklandığı evde yakalayarak, Atina Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, 7 Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, aralarında Pappas'ın da bulunduğu parti yöneticileri 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Söz konusu kararın ardından parti liderleri tutuklanmış ancak Pappas yakalanamamıştı.


Aşırı sağcı Altın Şafak partisinin diğer üyelerinden Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yannis Lagos da dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 27 Nisan'da Brüksel'de gözaltına alınmış ve daha sonra Atina'ya getirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’da Aşı Yaptıran Gençlere 150’şer Euro Teşekkür Hediyesi30 Haziran 2021 Çarşamba 21:45
  • Fransa’da Tartışmalı ‘Ayrılıkçılık’ Yasa Tasarısı Ulusal Meclis’te Yeniden Görüşülmeye Başlandı30 Haziran 2021 Çarşamba 21:30
  • Almanya’ya Vize İçin Aşı Şartı30 Haziran 2021 Çarşamba 20:30
  • Fransa normalleşmede dördüncü aşamaya geçiyor30 Haziran 2021 Çarşamba 12:32
  • The Guardian, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik zulmünü yazdı30 Haziran 2021 Çarşamba 12:10
  • Polonya Katolik Kilisesi'nden 300 Çocuğun Din Görevlileri Tarafından İstismar Edilmesine Özür29 Haziran 2021 Salı 10:25
  • Araştırmacılardan yeni formül: Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?28 Haziran 2021 Pazartesi 15:33
  • İsveç Başbakanı Lofven istifa etti28 Haziran 2021 Pazartesi 12:03
  • Amsterdam yetkililerinin turistlere mesajı net: Tek derdiniz alkol, esrar ve Red Light ise hiç gelmeyin28 Haziran 2021 Pazartesi 11:07
  • Rusya’ya maça giden taraftarlarda Covid-19 salgını patladı28 Haziran 2021 Pazartesi 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti