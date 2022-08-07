Yunanistan’da telefon dinleme skandalı sonrası gözler Miçotakis’in açıklamasına çevrildi

Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, gündemdeki yerini koruyor.

Ülkede patlak veren telefon dinleme skandalı sonrası Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon istifa ettiğini açıklamıştı. Dinlemelerle bağlantılı olduğu düşünülen Başbakanlık Genel Sekreteri de skandalın ardından istifa etmişti. Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis’in istifası sonrası Miçotakis’ten beklenen haber geldi.

Yunan basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Miçotakis’in konuyla ilgili yarın bir açıklama yapacağı bildirildi. Yunanistan merkezli Skai haber kanalı, Miçotakis’in konuyu ele almak için parlamentonun yaz tatilinin ardından oturumlarının devam etmesini beklemeyeceğini duyurdu.

Skandalla ilgili Yunanistan hükümetinden şu ana kadar bir kez açıklama yapıldı. Hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, istifaların dinleme iddialarına ilişkin olup olmadığına dair açıklama yapmazken, “Bu tür yazılımları üreten veya tedarik eden herhangi bir şirketle hükümetimizin ilişkisi yoktur” dedi.