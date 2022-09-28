  • BIST 3.272,82
  • Altın 964.423
  • Dolar 18.4964
  • Euro 17.7592
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Yunanistan’da Türkiye paniği: 48 saatlik şov başladı

» »
Gelecek yıl yakın zamanlarda sandığa gidecek Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ve tansiyon her geçen gün tırmanıyor... Ankara ve Atina'dan gerilimi tırmandıran açıklamalar gelirken, Yunan yetkililer 48 saatlik planı alelacele başlattı.
Yunanistan’da Türkiye paniği: 48 saatlik şov başladı

Mart ayında İstanbul’da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında son aylarda artan gerilim her dakika tırmanıyor… Son haftalarda hem Ankara hem de Atina yönetimlerinden gelen açıklamalarda taraflar geri adım atmazken, Yunanistan’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias’ın “48 saatlik Yunan adaları turuna” başladığını yazdı. Gazete, Türkiye’nin “bir gece ansızın gelebiliriz” tehdidi sonrasında Hardalias’ın dün ve bugün toplam 10 Yunan adasına giderek temaslarda bulunacağını duyurdu.

bakan-.jpg

Hadalias, temasları sırasında sert açıklamalarda bulunarak verdiği pozla adeta provokasyon yaptı.

Hardalias’ın gideceği adalar İkaria, Furni, Patmos, Lipsi, Leros, İncirli, Tilos, Halki, Kaşot ve İstanbulya olarak sıralandı. Yunan yetkilinin temaslarda bulunacağı bu adaların On İki Adalar grubu içerisinde olduğu da belirtildi.

KORGENERAL DE ZİYARET EDİYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hardalias, “Mesajımız net. Yunanistan tarih boyunca uluslararası yasalara ve kurallara uydu. Komşularımızla ortak işbirliği ve saygı çerçevesince iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ülkemiz geçmişte de şimdi de Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın önemli bir gücü. Savunma gücü ve savunmayı kuvvetlendirmekle birlikte ulusal egemenliğimiz tartışmaya konu bile değildir” ifadesini kullandı.

Yunan yetkili bu temasları sırasında bazı tatbikatları da takip edeceğini söyledi. Hardalias’a Yüksek Askeri Şura’dan korgeneral Dimitros Houpis ve üst düzey kurmayların katılacağı da açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan’a yanıt27 Eylül 2022 Salı 15:38
  • Avrupa Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz açıklaması26 Eylül 2022 Pazartesi 18:17
  • Faşizm İtalya’ya geri döndü: İşte Başbakan olması beklenen Meloni’nin Türkiye karşıtı duruşu26 Eylül 2022 Pazartesi 17:23
  • NATO, Baltık Denizi’nde hava tatbikatı düzenliyor26 Eylül 2022 Pazartesi 16:36
  • Almanya Başbakanı Scholz, koronavirüse yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:29
  • İtalya'da seçimi aşırı sağ ittifak kazandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:32
  • Almanya’da Üşüyen Milletvekillerine Battaniye Teklifi25 Eylül 2022 Pazar 20:40
  • Belarus’tan Batı ülkelerine tepki25 Eylül 2022 Pazar 17:26
  • Çekya’da muhalefet yerel seçimden zaferle ayrıldı25 Eylül 2022 Pazar 16:29
  • İspanya’da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid’de gösteri düzenlendi25 Eylül 2022 Pazar 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti