Yunanistan’da Türkiye paniği: 48 saatlik şov başladı

Gelecek yıl yakın zamanlarda sandığa gidecek Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ve tansiyon her geçen gün tırmanıyor... Ankara ve Atina'dan gerilimi tırmandıran açıklamalar gelirken, Yunan yetkililer 48 saatlik planı alelacele başlattı.

Mart ayında İstanbul’da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında son aylarda artan gerilim her dakika tırmanıyor… Son haftalarda hem Ankara hem de Atina yönetimlerinden gelen açıklamalarda taraflar geri adım atmazken, Yunanistan’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias’ın “48 saatlik Yunan adaları turuna” başladığını yazdı. Gazete, Türkiye’nin “bir gece ansızın gelebiliriz” tehdidi sonrasında Hardalias’ın dün ve bugün toplam 10 Yunan adasına giderek temaslarda bulunacağını duyurdu.

Hadalias, temasları sırasında sert açıklamalarda bulunarak verdiği pozla adeta provokasyon yaptı.

Hardalias’ın gideceği adalar İkaria, Furni, Patmos, Lipsi, Leros, İncirli, Tilos, Halki, Kaşot ve İstanbulya olarak sıralandı. Yunan yetkilinin temaslarda bulunacağı bu adaların On İki Adalar grubu içerisinde olduğu da belirtildi.

KORGENERAL DE ZİYARET EDİYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hardalias, “Mesajımız net. Yunanistan tarih boyunca uluslararası yasalara ve kurallara uydu. Komşularımızla ortak işbirliği ve saygı çerçevesince iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ülkemiz geçmişte de şimdi de Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın önemli bir gücü. Savunma gücü ve savunmayı kuvvetlendirmekle birlikte ulusal egemenliğimiz tartışmaya konu bile değildir” ifadesini kullandı.

Yunan yetkili bu temasları sırasında bazı tatbikatları da takip edeceğini söyledi. Hardalias’a Yüksek Askeri Şura’dan korgeneral Dimitros Houpis ve üst düzey kurmayların katılacağı da açıklandı.