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Yunanistan'da üç ebeveynli bebek doğdu

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Yunan doktorlar, tıp tarihine geçecek bu yöntemin dünya genelinde bebek sahibi olamayan çiftlere umut olacağını söyledi.
Yunanistan'da üç ebeveynli bebek doğdu

BBC'de yer alan habere göre, iki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle 2.9 kilogram ağırlığında bir bebek doğdu.

 

Doktorlar, bebeğin ve 32 yaşındaki annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen bu yöntemde üç kişinin DNA'sının kullanıldığını ifade eden doktorlar, bu yöntemde annenin yanı sıra kadın bir donörün yumurtalarının kullanıldığını kaydetti. Doktorlar, tekniğin mitokondriyal hastalıkların anneden bebeğe geçmesini engellemek amacıyla uygulandığını belirtti.

Atina Yaşam Enstitüsü Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkının gerçek olduğunu dile getirdi.

Psathas "Yardımla üreme tedavisindeki bu uluslararası buluşla, daha önce tüp bebek girişimleri başarısız olan ya da mitokondriyal genetik hastalığı olan kadınların sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olabileceğiz" dedi.

İngiltere İnsan Üreme ve Embriyoloji Otoritesi, Newcastle Üreme Merkezi'nde çalışan doktorların, 3 ebeveynli tüp bebek tedavisini uygulama iznini aldığını duyurmuştu.

 

Dünyanın ilk üç ebeveynli bebeği, ABD'li doktorlar tarafından Meksika'da yapılan tedavinin ardından beş aylıkken doğmuştu. Ürdün asıllı anne ve baba ile bir bağışçının DNA kodlarını taşıyan bebeğin sağlıklı olduğu bildirilmişti. 

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