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Yunanistan'da yangın Atina sınırına dayandı

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Yunanistan’ın birçok bölgesinde devam eden yangınlar nedeniyle ülke genelinde çok büyük hasarlar meydana geldi. Orman yangınlarının başkent Atina'nın kuzey sınırlarına ulaştığı belirtiliyor.
Yunanistan'da yangın Atina sınırına dayandı

Yunanistan’ın birçok bölgesinde yangınlar devam ederken, ülkede yangınlar nedeniyle çok büyük hasarlar meydana gelmiş durumda.

Dün öğlen saatlerinde Attika bölgesine bağlı Aharnes belediyesinde çıkan yangın tüm hızıyla devam ediyor. Aharnes, başkent Atina'nın hemen kuzey sınırında bulunuyor. Attika bölgesinde yaşayanlara, atmosferdeki zararlı maddelere karşı uyarı yapılıyor.

Ormanlık alanda çok büyük tahribata yol açan yangın nedeniyle onlarca ev, işyeri ve tesis yanarken, birçok yerleşim yeri tahliye edilmiş durumda.

Mora yarımadasında bulunan Messinia ve Lakonia'nın yanı sıra, Eğriboz Adası'nda da yangınlar devam ediyor. Bu bölgelerde hasarın çok büyük olduğu belirtiliyor.

Pazar günü başlayan yangınla birlikte Rodos’ta yaklaşık 10 bin dönüm orman ve tarım alanı yandı. Adada yangın alarm seviyesi artırılarak yeni yangınlara karşı önlemler alındı.

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