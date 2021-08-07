  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Yunanistan'da yangın: İnsanlar feribotlarla tahliye edildi

» »
Yunanistan'da alevler başkent Atina’ya yaklaştı. Kuzeyden başkente gelen yollar kapandı.
Yunanistan'da yangın: İnsanlar feribotlarla tahliye edildi

Yunanistan'da alevler başkent Atina’ya yaklaştı. Kuzeyden başkente gelen yollar kapandı. Elektrik kesintileri yaşanırken, insanlar feribotlarla tahliye edildi. Antik Olimpiya kentini tehdit eden yangın ile Eğriboz'daki yangın da sürüyor.

Sıcaklıkların rekor seviyeye yükseldiği Yunanistan'da orman yangınları sürüyor.

Sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgar nedeniyle son üç günde 150’den fazla yangın çıktı.

Yangınlar nedeniyle Attika bölgesine elektrik verilemediği ifade ediliyor.

Yangınlarla ilgili 2 kişi gözaltında

Atina yakınlarında Politika bölgesinde üzerine elektrik direği devrilen gönüllü bir itfaiyeci hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Başkent Atina’nın kuzeyindeki Varibombi’de kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.

Atina'ya giden yollar kapandı

100'den fazla orman yangınının çıktığı bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Başkentin banliyöleri için tahliye emri verilirken, Atina'ya giden yollar kapandı.

Sadece itfaiye araçları, ambulans, askeri taşıtlar ve iş kamyonlarının geçişine izin veriliyor.

Mora'da alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Eğriboz Adası'ndan Mora Yarımadası'na kadar düzinelerce kasaba ile köy tahliye edildi.

Mora Yarımadası'nda antik Olimpia kentinde dün kontrol altına alınan yangınlar bugün yeniden hızlandı.

Yarımadada alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.

Eğriboz adasındaki yangın da sürüyor. Adada yaklaşık 300 ev ile 200 bin dönüm arazi kül oldu.

Görgü tanıkları itfaiyenin bölgede olmadığını, sadece gönüllülerin söndürme çalışmalarına katıldığını belirtiyor.

Yurt dışından destek

Yunanistan’ın yangınlarla mücadelesine yurt dışından da destek var.

Fransa iki yangın söndürme uçağı ve 80’den fazla itfaiyeci ile çalışmalara katkı sağlıyor.

Ukrayna'dan Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadele için destek

Ukrayna da 100 Ukraynalı itfaiyecinin Yunanistan'a ulaştığını duyurdu.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız astronot Türkiye’deki yangınların uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:21
  • İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları: Türkiye yine kırmızı listede kaldı05 Ağustos 2021 Perşembe 09:13
  • Yunanistan'da yangın Atina sınırına dayandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:53
  • İspanya Büyükelçiliği: İki uçağımız bir günde 260 ton su attı04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:35
  • Almanya'da bir tank ve uçaksavarı olan 84 yaşındaki adama 14 ay hapis cezası03 Ağustos 2021 Salı 21:35
  • Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu03 Ağustos 2021 Salı 11:42
  • İbiza'ya "koronavirüs dedektifi" aranıyor03 Ağustos 2021 Salı 10:47
  • Yeni Zelanda, Pasifik adalarından gelen göçmenlere uygulanan operasyonlardan dolayı özür diledi02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:37
  • Çekya'da Covid-19 aşılarını yaptıran devlet çalışanlarına 2 gün ücretli tatil01 Ağustos 2021 Pazar 19:16
  • Fransa'da tartışmalı yasa onaylandı31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti