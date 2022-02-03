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Yunanistan’daki Dernek Ve Odalardan Borrell’in Maraş Açıklamasına Destek

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Yunanistan’daki Dernek Ve Odalardan Borrell’in Maraş Açıklamasına Destek
Yunanistan’daki Dernek Ve Odalardan Borrell’in Maraş Açıklamasına Destek

 Yunanistan’da bulunan 59 ticaret odası ve dernekler ile Yunanistan Odalar Merkez Birliği’nin 13 Bölgesel Konseyi başkanları ortak bir bildiri yayınlayarak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell’in Maraş’a ilişkin açıklamasına destek belirttiler.


Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan’daki dernek ve ticari oda birliklerinin başkanlarının imza koydukları ortak bildiride, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell’in Maraş’a ilişkin açıklamasına destek belirttiklerini yazdılar.


Söz konusu bildiride özetle, Türkiye ve KKTC’nin, kapalı bölge Maraş’ta yürüttükleri faaliyetlerin “yasadışı olduğu ve yeni oldu bittiler yaratmayı amaçladığı” gibi iddialara yer verilirken, Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan yapıcı müzakerelerin başlamasına da destek belirtildi.

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