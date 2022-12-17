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Yunanistan’daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi

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Yunanistan'da telefonları dinlendiği iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş adamları listesine yeni isimler eklendi
Yunanistan’daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi

Yunanistan’da telefonları dinlendiği iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş adamları listesine yeni isimler eklendi.

Euractiv sitesinin haberinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgos Kirtsos ve gazeteci Tasos Telloglu’nun dinlendiği iddia edildi.

Haberde, Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığının (ADAE) telekomünikasyon firması Cosmote’de yaptığı soruşturmanın söz konusu iki kişinin EYP tarafından dinlendiğini ortaya koyduğunu ancak dinleme gerekçelerinin kendilerine açıklanmadığı belirtildi.

Kirtsos, Yeni Demokrasi’den (ND) Avrupa Parlamentosuna girmiş, ancak 18 Şubat 2022 tarihinde “ülke aleyhine konuştuğu” gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

Yorgos Kirtsos, şu an liberal “Avrupa’yı Yenile” grubunda yer alıyor.

Documento gazetesi, daha önce yayımladığı haberlerde eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.

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