Yunanistan’daki öğretmenler Güney Kıbrıs’a akın ediyor

Yunanistan’daki binlerce öğretmenin, Rum eğitim sisteminde bir pozisyon elde etmek istediği haber verildi.

Alithia gazetesi “Çıkarma!” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Yunanistan’daki öğretmenlerin, öğretim görevlisi atanmasıyla ilgili yeni sisteme ilişkin olarak, 2017 yılının sonunda Güney Kıbrıs’ta yapılacak sınavlara katılmak için dokuz haftalığına 2 bin 500 Euro ödeyerek, Yunanistan’daki dershanelere gittiklerini kaydetti.

Yunanistan’daki öğretmenlerin Rum eğitim sistemine yoğun bir şekilde yer almalarının, 2004 yılında Yunan dili kriteri konmasıyla birlikte başladığını anımsatan gazete, bugün Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz ve Güney Kıbrıs’ta bu yıldan itibaren uygulanacak yeni atama sistemiyle, birçok Yunanlı’nın Rum eğitim sisteminde pozisyon elde etmesinin beklendiğini kaydetti.

Gazete, atama listelerindeki kayıtlı öğretim görevlilerinin bugün yüzde 25’inin, Yunanlı olduğunu da ekledi.

Simerini ise habere “Memorandum Yüzünden Göç Ediyorlar” başlığıyla yer verdi.