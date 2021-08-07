Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: 55 noktada söndürme çalışmaları sürüyor

Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle, risk altındaki bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı her gün artıyor. Gece boyunca devam eden kurtarma operasyonlarında yüzlerce kişi sahilden alınarak deniz yoluyla güvenli bölgelere gönderildi.

Yangın söndürme çalışmalarına gönüllü katılan bir kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi hastanede tedavi altına alındı. Cumartesi günü 55'ten fazla noktada yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Son 30 yılın en sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede patlak veren orman yangınları çok sayıda bina, iş yeri ve çiftliği de küle dönüştürdü.

Parnita Dağı'nda çıkan yangınların dumanı başkent Atina'ya kadar ulaşınca hava kirliliğinden etkilenenler ve solunum yetmezliği yaşayanlar için yardım hattı açıldı. Eğriboz Adası'nı saran alevler karayolu ulaşımını engelledi, turistlerin yoğun olduğu bölgeden bin 400 kişi tekne ve gemilerle tahliye edildi. Mani Yarımadası'nın ise yüzde 70'inin yandığı tahmin ediliyor.

Yardım talebine çok sayıda ülkeden yanıt

Yerel yetkililer daha afet alanlarına daha fazla yangın söndürme uçağı sevk edilmesi için çağrılarda bulunuyor.

Atina'nın kuzeyindeki yangınlara, Fransız, Rum ve İsrailli ekiplerin de bulunduğu 850'den fazla itfaiye eri, 3 uçak, 6 helikopter ve 215 araçla müdahale ediliyor. 39 köyün boşaltıldığı Eğriboz'da ise 475 itfaiye personeli, 6 uçak, 4 helikopterler alevlerle boğuşuyor. Adadaki çalışmalara Romanyalı ve Ukraynalı ekipler de destek veriyor.

Atina yönetimi Avrupa Birliği'nin acil destek mekanizması üzerinden yardım talebinde bulunmuştu. Buna karşılık Fransa, Ukrayna, Kıbrıs, İsveç, İsrail, Romanya, Hırvatistan ve İsviçre'den hava ve kara ekipleri seferber oldu. Mısır 2 helikopter, İspanya bir uçak ve Çekya 36 itfaiye eri ile 15 kara aracı göndereceğini duyurdu.