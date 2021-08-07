  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: 55 noktada söndürme çalışmaları sürüyor

» »
Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle, risk altındaki bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı her gün artıyor. Gece boyunca devam eden kurtarma operasyonlarında yüzlerce kişi sahilden alınarak deniz yoluyla güvenli bölgelere gönderildi.
Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: 55 noktada söndürme çalışmaları sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarına gönüllü katılan bir kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi hastanede tedavi altına alındı. Cumartesi günü 55'ten fazla noktada yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Son 30 yılın en sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede patlak veren orman yangınları çok sayıda bina, iş yeri ve çiftliği de küle dönüştürdü.

Parnita Dağı'nda çıkan yangınların dumanı başkent Atina'ya kadar ulaşınca hava kirliliğinden etkilenenler ve solunum yetmezliği yaşayanlar için yardım hattı açıldı. Eğriboz Adası'nı saran alevler karayolu ulaşımını engelledi, turistlerin yoğun olduğu bölgeden bin 400 kişi tekne ve gemilerle tahliye edildi. Mani Yarımadası'nın ise yüzde 70'inin yandığı tahmin ediliyor.

Yardım talebine çok sayıda ülkeden yanıt

Yerel yetkililer daha afet alanlarına daha fazla yangın söndürme uçağı sevk edilmesi için çağrılarda bulunuyor.

Atina'nın kuzeyindeki yangınlara, Fransız, Rum ve İsrailli ekiplerin de bulunduğu 850'den fazla itfaiye eri, 3 uçak, 6 helikopter ve 215 araçla müdahale ediliyor. 39 köyün boşaltıldığı Eğriboz'da ise 475 itfaiye personeli, 6 uçak, 4 helikopterler alevlerle boğuşuyor. Adadaki çalışmalara Romanyalı ve Ukraynalı ekipler de destek veriyor.

Atina yönetimi Avrupa Birliği'nin acil destek mekanizması üzerinden yardım talebinde bulunmuştu. Buna karşılık Fransa, Ukrayna, Kıbrıs, İsveç, İsrail, Romanya, Hırvatistan ve İsviçre'den hava ve kara ekipleri seferber oldu. Mısır 2 helikopter, İspanya bir uçak ve Çekya 36 itfaiye eri ile 15 kara aracı göndereceğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'daki her 10 şirketten 9'u siber saldırı mağduru05 Ağustos 2021 Perşembe 18:59
  • Bosna direnişinin sembolü İgman Savunması'nın 28. yıldönümü05 Ağustos 2021 Perşembe 12:31
  • Fransız astronot Türkiye’deki yangınların uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:21
  • İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları: Türkiye yine kırmızı listede kaldı05 Ağustos 2021 Perşembe 09:13
  • Yunanistan'da yangın Atina sınırına dayandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:53
  • İspanya Büyükelçiliği: İki uçağımız bir günde 260 ton su attı04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:35
  • Almanya'da bir tank ve uçaksavarı olan 84 yaşındaki adama 14 ay hapis cezası03 Ağustos 2021 Salı 21:35
  • Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu03 Ağustos 2021 Salı 11:42
  • İbiza'ya "koronavirüs dedektifi" aranıyor03 Ağustos 2021 Salı 10:47
  • Yeni Zelanda, Pasifik adalarından gelen göçmenlere uygulanan operasyonlardan dolayı özür diledi02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti