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Yunanistan’daki Tecavüz Skandalına Güney Kıbrıs’ın da Adı Karıştı

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Yunanistan’daki Tecavüz Skandalına Güney Kıbrıs’ın da Adı Karıştı
Yunanistan’daki Tecavüz Skandalına Güney Kıbrıs’ın da Adı Karıştı

Yunanistan’da patlak veren tecavüz skandala, Güney Kıbrıs’ın adı da karıştı. Güney Kıbrıs’ta, tecavüz çetesine kadın gönderen bir kişi olduğu açıklandı.

Fileleftheros’a göre Selanik’teki bir otelde 24 yaşındaki kadına, tanınmış bir işadamı tarafından tecavüz edilmesi skandalını ortaya çıkaran aktivist, skandalın Güney Kıbrıs ayağına da işaret etti.

İlias Gionis isimli aktivist Selanik’teki otelde tecavüze uğrayan kadının, öncesinde düzenlenen partiye katıldığını ve partide kendisine uyuşturucu verildiğini açıkladı.

Gionis “tecavüz çetesinin” Güney Kıbrıs’ta da bir işbirlikçisi olduğunu, bu kişinin, yabancı uyruklular başta olmak üzere kadın bulup, düzenlenen partilere katılmak üzere Yunanistan’a gönderdiğini açıkladı.

AKEL Milletvekili Hsitos Hristofidis Rum Başsavcılığına mektup göndererek, Gionis’in açıklamalarını Yunan makamlarıyla da işbirliği yaparak derinlemesine araştırmasını istedi.

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