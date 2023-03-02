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Yunanistan'daki tren kazasında 2 Kıbrıslı Rum öğrenci kayıp!

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Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında 43 kişinin yaşamını yitirdiği, 72 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Rum basını, yaşanan tren kazası sonucu 2 Kıbrıslı Rum öğrencinin kayıp olduğunu manşetine taşıdı.
Yunanistan'daki tren kazasında 2 Kıbrıslı Rum öğrenci kayıp!

Yunanistan’ın Larisa kenti yakınlarında dün bir yolcu treni ile bir yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazası Rum basınında gerek manşetlerde gerekse iç sayfalarda geniş bir şekilde yer aldı.

Rum basını ayrıca tren kazası sonucu kayıp olan iki Kıbrıslı ile ilgili haberlere de yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Ulusal Trajedi-Tembi’deki Tren Kazasında Çok Sayıda Ölü İçin Üzüntü-Ölümcül Hata İle İlgili Birçok Soru İşareti-Büyük Acı ve Keder” başlıklarıyla verirken tren kazası sonucu en az 43 kişinin öldüğünü, 72 kişinin yaralandığını, 20 kişinin ise kayıp olduğunu yazdı.

“KAYIP KIBRISLI ÖĞRENCİLER KİPRİANO VE ANASTASİA İÇİN MÜCADELE”

Gazete haberle ilgili iç sayfada ise “Kayıp Kıbrıslı Öğrenciler Kipriano ve Anastasia İçin Mücadele” başlığı altında ise tren kazası sonucu kaybolan iki kişiyle yer verdi.

Kaybolanlardan birinin Avgoru sakini 23 yaşındaki hukuk öğrencisi  Kiprianos Papayoannu diğerinin ise Baf sakini 24 yaşındaki diş doktorluğu mezunu olan ve Selanik’te lisans üstü eğitim gören Anastasia Adamidu olduğunu yazan gazete kayıp olan iki kişinin ailelerinin çocuklarını bulmak için dün Larissa’ya gittiklerini belirtti.

Habere göre Avgoru papazının oğlu olan Kiprianos Papayoannu, Selanik’teki Aristotelio Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi görüyordu ve nişanlısı ile buluşmak için Atina’ya gidiyordu.

Habere göre Atina’daki Rum Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos dün Selanik’teki konsolosluk binasına giderek Kıbrıslı öğrencilerin bulunmasıyla ilgili çalışmaları  koordine etti.

Kenevezos yaptığı açıklamada kayıp olan kişileri bulmak için tüm gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Selanik’teki Güney Kıbrıs konsolosluğunun ise kayıp olan öğrencilerin belirlenmesi çabalarında yaralıların götürüldüğü hastanelerle irtibata geçtiğini yazan gazete şu ana kadar herhangi bir sonucun da alınmadığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Dışişleri Bakanlığının ilk andan itibaren Atina’daki büyükelçilik ve Selanik’teki konsoloslukla iletişime geçtiğini, bakanlıkta ise kriz masası oluşturduğunu yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığında dün gerçekleştirilen devir teslim töreni sırasında Yoannis Kasulidis ve yeni Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yunanistan’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdiler.

HRİSTODULİDİS VE DİMİTRİU’DAN AÇIKLAMA

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun meydana gelen tren kazası nedeniyle duydukları derin üzüntüyü dile getiren açıklamalarda bulunduklarını yazdı.

Habere göre  DİSİ de bir açıklama yaparak yaşanan tren kazası nedeniyle duydukları büyük üzüntüyü dile getirdi.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, tren kazası sonucu kaybolan Kıbrıslı öğrencilerin ailelerine devletin tüm imkanlarının sağlanması direktifini verdiğini yazdı.

Haravgi gazetesi AKEL’in tren kazasıyla ilgili açıklama yaparak üzüntüsünü ve Yunan halkına yönelik dayanışmasını dile getirdiğini belirtti.

BAYRAKLAR YARIDA

Alithia gazetesi Rum Başkanlık binasının yanı sıra tüm devlet dairelerindeki bayrakların yas göstergesi olarak yarıya indirileceğini belirtti.

Habere göre,  Rum Meclis binasında da bayraklar 3 gün yarıya indirilecek.

DİĞER GAZETE BAŞLIKLARI

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Önceden Kararlaştırılmış Trajedi-Yunanistan’ın Demir Yolları Ağındaki Yıllardır Var Olan Sorunlar ve Eksiklikler Olası Kazayı Çağırıyordu-Kıbrıslı Gençler İçin Kaygı” başlıklarıyla aktardı.

Haravgi gazetesi “Tembon Vadisinde Acı ve Korku Manzaraları-İki Kıbrıslı Da Trajik Kazanın Kayıpları Arasında” başlığını kullanırken Politis gazetesi haberi “Tembi’deki Tren Kazasında 39 Ölü, Yaralılar ve Kayıplar-Yunanistan ve Kıbrıs İçin Kara Gün-Tembi’de Yunanistan ve Kıbrıs İçin Felaket” şeklinde aktardı.

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