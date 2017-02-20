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Yunanistan'dan 894 sığınmacı Türkiye'ye iade edildi

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Yunanistan'dan 894 sığınmacı Türkiye'ye iade edildi
AB-Türkiye sığınmacı anlaşmasının imzalanmasından bu yana 894 sığınmacı Yunanistan'dan Türkiye’ye iade edildi.

Sığınmacı anlaşmasının imzalandığı Nisan 2016'dan bu yana AB Sınır Koruma Ajansı Frontex ve Yunanistan, 894 sığınmacıyı Türkiye'ye iade etti. Yunan polisinin başkent Atina'da yaptığı açıklamaya göre 2001 yılında imzalanan ikili anlaşma uyarınca da son 14 ayda 1196 sığınmacı Türkiye'ye sınırdışı edildi. Yunanistan ayrıca Uluslararası Göç Örgütü'nün iade programı kapsamında da 628 sığınmacıyı geldikleri ülkelere geri gönderdi.

Brüksel ile Ankara geçen yılın mart ayında Türkiye'den Yunan adalarına yasadışı yollardan geçen sığınmacıların iade edilmesi konusunda uzlaşı sağladı. Yunanistan'da iltica başvurularının incelenmesi uzun zaman aldığı için Ege'nin doğusundaki adalarda çok sayıda sığınmacı bekliyor. İltica talebinde bulunan bu sığınmacıların sayısı yaklaşık 14 bin 700.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma insan hakları örgütlerinin tepkisini çekiyor. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Gauri van Gulik hafta içinde yaptığı açıklamada Yunan adalarında bulunan sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullara atıfta bulunmuştu. Gauri van Gulik "AB-Türkiye anlaşması tehlikeli, çaresiz ve sonu gelmeyecek bir çekişmenin içinde Yunan adalarına ulaşan binlerce insan için tam bir yıkım" demişti. Af Örgütü temsilcisi, adalardaki sığınmacıların 'yasadışı bir biçimde rededdilmek suretiyle' Türkiye'ye gönderilmelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemişti.

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