Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar euroluk sözlü nota

II. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sebebiyle Almanya'dan savaş tazminatı isteyen Yunanistan Berlin'e sözlü nota verdi. Atina yönetimi, ülkede hayatını kaybedenler ve oluşan maddi hasara ilişkin Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Ayrıca, savaş döneminde Yunanistan'dan götürülen tarihi eserlerin de iade edilmesi talep ediliyor.

Yunanistan Berlin Büyükelçisinin notayı Alman Dışişleri Bakanlığına ilettiği belirtildi. Yunanistan Almanya'nın konuya değinmesini ve bir an önce müzakerelerin başlatılmasını istiyor.

Söz konusu notada, "Faizsiz işgal kredisinin geri ödenmesi, yasa dışı yollarla götürülen arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesi gerekiyor." ifadelerine yer veriliyor.

Yunan Meclisi, Nisan ayının sonunda Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onayladı.

Alman hükümeti, 1950’lilerde savaş tazminatı ödenmesi gereken tüm ülkelere ödemelerin yapıldığını savunuyor.

Almanya, Yunanistan’a da savaşta ölenler için tazminat ödediklerini ve iki ülke arasında 1960’ta konunun kapanmasını sağlayan bir anlaşma imzalandığını açıklamıştı.