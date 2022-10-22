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Yunanistan’dan art arda Türkiye açıklamaları: Tüm Avrupa bizim yanımızda

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Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon her geçen gün tırmanırken Atina’dan Türkiye’yi hedef alan yeni açıklamalar geldi.
Yunanistan’dan art arda Türkiye açıklamaları: Tüm Avrupa bizim yanımızda

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim karşılıklı açıklama ve adımlarla tırmanmaya devam ediyor.

Brüksel'deki AB zirvesinde dün basına konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, AB içinde NATO üyesi olduğu halde Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan Türkiye'ye karşı ciddi bir rahatsızlık olduğunu öne sürdü.

Miçotakis Türkiye'ye karşı tüm Avrupa ülkelerinin Yunanistan'a büyük destek verdiğini savundu.

‘TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEYEN TEK ÜLKEYİZ’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Türkiye'yi “Kanuni Sultan Süleyman” mentalitesiyle hareket etmekle suçladı. Skai radyosuna verdiği röportajda Türkiye'nin Yunanistan'ı provokasyonla suçlamasının “gülünç” olduğunu söyleyen Dendias, Ankara'nın Libya ile imzaladığı enerji anlaşmasına değinerek “Türkiye bu şekilde kendi kurallarını koyamaz” dedi.

“Türkiye şantaj yöntemleriyle hareket ediyor” iddiasında bulunan Dendias, “Libya ile ilişkilerde hata yaparak Yunan-Türk ilişkilerini birkaç yıl boyunca tehlikeye attılar” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi hızlıca kınamasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Yunan bakan, Türkiye'nin Avrupa perspektifini destekleyen tek ülke olduklarını ve “komşuya yardım eli uzatmak için” her yolu denediklerini söyledi.

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