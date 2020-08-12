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Yunanistan'dan bir Türkiye açıklaması daha! Rum yönetiminden kriz çıkartacak Oruç Reis tehdidi

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Yunanistan'dan bir Türkiye açıklaması daha! Rum yönetiminden kriz çıkartacak Oruç Reis tehdidi
Yunanistan'dan bir Türkiye açıklaması daha! Rum yönetiminden kriz çıkartacak Oruç Reis tehdidi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir oldubitti uygulamaya çalıştığını iddia ederek, buna müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Yunan Bakan, "Akdeniz'deki fiili politikayı kabul etmeyeceğiz. Türkiye arama gemisini bölgeden çekmeli. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye Yunanistan kıta sahanlığından derhal çıkma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı son kararları sebep göstererek Avrupa Birliği'ni (AB) acil toplantıya çağırdı. Atina yönetiminin çağrısına AB'den olumlu yanıt gelirken, Ankara'dan sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı.

 

YENİ AÇIKLAMA: DERHAL KITA SAHANLIĞIMIZI TERK EDİN

Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin bir oldubitti uygulamaya çalıştığını iddia ederek, buna müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Yunan Bakan, "Akdeniz'deki fiili politikayı kabul etmeyeceğiz. Türkiye siyasi olarak savaş gemilerini diyaloğa tercih ettiğini gösterdi. Türkiye arama gemisini bölgeden çekmeli. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye Yunanistan kıta sahanlığından derhal çıkma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis

 

RUM YÖNETİMİNDEN DE ORUÇ REİS PERSONELİ TEHDİDİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti. Rum Bakan, Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasa dışı olduğunu iddia etti.

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